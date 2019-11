Porziņģim trešais "double double" pēc kārtas

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis pirmdien jau trešajā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē pēc kārtas izcēlās ar "double double", palīdzot savai komandai Dalasas "Mavericks" izcīnīt astoto panākumu šosezon.

"Mavericks" mājās ar rezultātu 117:110 (36:22, 23:27, 34:30, 24:31) uzvarēja Sanantonio "Spurs", svinot jau astoto panākumu 13 spēlēs, vēsta LETA.

Porziņģis laukumā pavadīja 31 minūti un 33 sekundes, kuru laikā izcēlās ar 18 gūtiem punktiem, desmit bumbām zem groziem un vienu rezultatīvu piespēli. Spēlētājs grozā raidīja divus no pieciem divpunktu un četrus no deviņiem trīspunktu metieniem, kā arī divus no četriem sodiņiem. Viņš divas reizes kļūdījās, nopelnīja četras personīgās piezīmes, bet "Mavericks" ar Porziņģi laukumā guva par deviņiem punktiem vairāk nekā ielaida.

Latvijas basketbolists ar divciparu skaitli vismaz divos statistikas rādītājos atzīmējies jau trešo spēli pēc kārtas.

Nākamā spēle Dalasas klubam paredzēta trešdien pret sezonu vāji sākušo Goldensteitas "Warriors".

"Mavericks" ar astoņām uzvarām 13 spēlēs Rietumu konferencē ieņem sesto pozīciju. Šāda pati bilance gan ir vēl divām komandām - Jūtas "Jazz" un Losandželosas "Clippers".