Porziņģim otrajā spēlē pēc kārtas "double-double"; "Mavericks" bez Dončiča uzvar "Thunder"

Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien guva 19 punktus un atzīmējās ar "double-double" Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, palīdzot Dalasas "Mavericks" komandai svinēt uzvaru.

Dalasieši savā laukumā mazrezultatīvā mačā ar rezultātu 87:78 (25:23, 24:19, 26:19, 12:17) guva virsroku pār Oklahomasitijas "Thunder", vēsta LETA.

"Mavericks" pirms NBA Visu zvaigžņu spēles pārtraukuma uzvarējusi deviņās no 11 pēdējām spēlēm.

Porziņģis trešdien laukumā pavadīja 33 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no deviņiem divpunktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja 13 atlēkušās bumbas, 12 no tām aizsardzībā, un otro maču pēc kārtas iekrāja "double-double".

Tāpat liepājnieks pieļāva vienu kļūdu un vienreiz pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par 16 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija labākais rādītājs komandā.

Bez Porziņģa 19 punktus guva Tims Hārdevejs juniors, bet 16 punkti bija Džošam Ričardsonam. "Mavericks" spēlēja bez savas spožākās zvaigznes Luka Dončiča, kuram piedalīties mačā liedza problēmas ar muguru.

"Thunder" rindās ar 15 punktiem rezultatīvākais bija Šejs Žilžess-Aleksandrs, bet 11 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Deriusam Bezlijam.

Viesi aizvadīja sezonas sliktāko spēli, gūstot vien 78 punktus un realizējot 33% metienu. Iepriekš sezonas zemākie rādītāji bija 80 punkti un realizēti 37% metienu.

Dalasas komanda nākamo spēli aizvadīs pēc nedēļas, kad mājās uzņems Sanantonio "Spurs".

"Mavericks" ar 18 uzvarām 34 spēlēs ieņem devīto vietu Rietumu konferencē, bet "Thunder" ar 14 panākumiem 35 cīņās ir 12.pozīcijā.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.