Porziņģim "double-double" "Mavericks" uzvarā pār "Warriors"

Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien atzīmējās ar 18 punktiem un "double-double" Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kamēr Luka Dončičs ar 42 punktiem atkārtoja savu karjeras rekordu, viņu pārstāvētajai Dalasas "Mavericks" svinot uzvaru.

"Mavericks" savā laukumā ar rezultātu 134:132 (35:31, 37:33, 34:37, 28:31) pārspēja Goldensteitas "Warriors", vēsta LETA.

Dalasas komanda pārtrauca sešu zaudējumu sēriju savā laukumā. Rikam Kārlailam šī bija otra garākā mājas spēļu neveiksmju josla viņa 13 gadu darbā ar "Mavericks" vienību.

Porziņģis sestdien laukumā pavadīja 31 minūti un deviņas sekundes, kuru laikā grozā raidīja septiņus no 15 divpunktu metieniem un četrus no pieciem soda metieniem, bet netrāpīja visus trīs tālmetienus.

Tāpat liepājnieks izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu un vienreiz pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par trim punktiem vairāk nekā ielaida.

Tikmēr Dončičs trešo reizi karjerā guva 42 punktus un atkārtoja savu rekordu, pievienodams arī 11 rezultatīvas piespēles un septiņas atlēkušās bumbas. Slovēnis realizēja 12 no 23 metieniem no spēles, tajā skaitā septiņus no 12 "trejačiem", kā arī grozā trāpīja 11 no 14 soda metieniem.

"Warriors" no zaudējuma neglāba Stefana Karija 57 punkti. Viesu zvaigzne šajā mačā realizēja 11 no 19 tālmetieniem.

Vēl viesiem 22 punktus guva Endrū Viginss, 20 punkti bija Kentam Bezmouram, bet ar 15 rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Dreimonds Grīns.

"Tas tika bija basketbols - lieliska saspēle un daudz metienu visas spēles garumā. Karijs un Dončičs bija izcili. Abas komanda spēlēja ar atdevi un prieku. Bija patīkami to redzēt," pēc mača teica Kārlails.

"Mavericks" ar desmit uzvarām 24 spēlēs Rietumu konferencē ieņem priekšpēdējo vietu starp 15 komandām, bet "Warriors" ar 12 panākumiem 23 dueļos ir astotā.

Dalasas vienība turpinājumā aizvadīs vēl piecas mājas spēles.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.