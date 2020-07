Porziņģim "double-double" "Mavericks" uzvarā pār "76ers"

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Dalasas "Mavericks" spēlētājs Kristaps Porziņģis pirmssezonas spēlē Orlando guva 17 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, palīdzot Dalasas "Mavericks" pārspēt Filadelfijas "76ers".

Filadelfijas "76ers" basketbolisti bija spiesti piekāpties Dalasas "Mavericks" pagarinājumā ar 115:118 (13:24, 26:24, 41:26, 23:29, 12:15), vēsta LETA.

Liepājnieks laukumā pavadīja 26 minūtes un 46 sekundes, kuru laikā realizēja divus no septiņiem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem, kā arī septiņus no deviņiem "sodiņiem".

Viņš arī izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra vienu bumbu un bez četrām piezīmēm pieļāva arī vienu kļūdu. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par diviem punktiem mazāk nekā iemeta.

Luka Dončičs nedaudz vairāk nekā 26 minūtēs izcēlās ar 23 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm, kamēr pa 14 punktiem guva Antoniuss Klīvlends un Hosē Huans Barea, bet desmit punkti un piecas rezultatīvas piespēles Tima Hārdeveja juniora kontā.

Filadelfijas vienības rindās 28 punktus un 11 atlēkušās bumbas nopelnīja Tobiass Heriss.

"Es gribēju iznākt laukumā un spēlēt agresīvi un ar enerģiju, dodot to arī komandai," Porziņģis pēc spēles citēts Dalasas komandas tīmekļa vietnē. "Neko nesarežģīt un spēlēt manu spēli."

"Mavericks" pēc pirmās ceturtdaļas bija vadībā ar 24:13, un pēc pirmā puslaika, ko dalasieši uzvarēja ar 48:39, Porziņģa rēķinā jau bija "double-double" - 14 punkti un desmit atlēkušās bumbas.

"Es domāju, ka basketbolistam ir jāspēlē instinktīvi," sacīja Porziņģis. "Neatkarīgi no situācijas jūs vienkārši pieņemat lēmumus sekundes daļu laikā un izpildāt to ar 100 procentu pārliecību. Es vienkārši cenšos spēlēt instinktīvi un zinu, ka esmu ieguldījis darbu un ka man ir nepieciešamās prasmes un pārliecība, lai es vienkārši dotos laukumā un spēlētu atraisīti."

"Mēs esam talantīga komanda," turpina Porziņģis. "Tomēr es domāju, ka mums ir dažas mācību stundas, kuras mums vajadzētu apgūt no šīm nepatikšanām. Tagad ir pienācis laiks īstām cīņām regulārās sezonas spēlēs un pēc tam - izslēgšanas spēlēs. Tātad mūsu entuziasma rādītājs tagad vēl pieaugs."

"Es domāju, ka mēs esam gatavi sezonas noslēgumam," viņš piebilda. "Mēs zinām, ka mēs esam spējīgi izdarīt dažas lietas tikai tāpēc, ka varam gūt grozus, un man šķiet, ka mums tādi brīži ir jāatceras un vienkārši jāiznāk laukumā gataviem. "

"Cilvēki nepietiekami runā par viņa aizsardzību un to, ko viņš dara laukuma galā, sargājot savu grozu un izcīnot atlēkušās bumbas," pēc cīņas kluba mājaslapā teica vienības treneris Riks Kārlails.

Lūzums spēles gaitā notika trešajā ceturtdaļā, ko "76ers" uzvarēja ar 41:26, taču pagarinājumā izdevās uzvarēt, vadībā ar 116:113 dalasiešus minūti un sešas sekundes pirms spēles beigām ar trīspunktnieku izvirzot rezervistam Baream.

Jau ziņots, ka iepriekšējo spēli Porziņģis svētdien pret Indiānas "Pacers" izlaida, jo sestdien aizmirsa veikt koronavīrusa testu.

Piektdien "Mavericks" paredzēts pirmais oficiālais mačs pēc sezonas atsākšanas ar spēcīgo Hjūstonas "Rockets".

Trešdien Orlando komandas uzsāka pārbaudes spēļu posmu pirms sezonas noslēguma fāzes turnīra. Pārbaudes mačos katra ceturtdaļa ir pa desmit, nevis 12 minūtēm kā NBA sezonā.

NBA sezona atsāksies 30.jūlijā ar 22 komandu līdzdalību, tām tiekoties "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.