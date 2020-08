Porziņģim 36 punkti un jauns tālmetienu rekords "Mavericks" zaudējumā "Trail Blazers"

Kristaps Porziņģis otrdien guva 36 punktus un ar septiņiem "trejačiem" laboja savu tālmetienu rekordu Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), taču ar to nebija gana, lai Dalasas "Mavericks" uzveiktu Portlendas "Trail Blazers" komandu, kuras rindās teicamu sniegumu demonstrēja Damjans Lilards.

"Mavericks" Orlando notiekošā sezonas noslēguma turnīra fāzes mačā cieta zaudējumu ar rezultātu 131:134 (31:38, 27:28, 37:32, 36:36), vēsta LETA.

Portlendas komanda pēc uzvaras pakāpās uz astoto vietu Rietumu konferencē.

Porziņģis šajā duelī laukumā pavadīja 35 minūtes un 36 sekundes, kuru laikā realizēja septiņus no deviņiem tālmetieniem, piecus no astoņiem divpunktu metieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Liepājnieks aizvadīja karjeras astoto rezultatīvāko spēli un laboja savu tālmetienu rekordu.

Viņa rēķinā arī sešas atlēkušās bumbas, divi bloķēti metieni, divas kļūdas un sešas piezīmes, pēdējo no tām iekrājot 78 sekundes pirms finālsvilpes, kad rezultāts bija 130:130. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par vienu punktu vairāk nekā ielaida.

Luka Dončičs šoreiz atzīmējās ar 25 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un desmit rezultatīvām piespēlē, bet 24 punkti bija Timam Hārdevejam junioram.

"Trail Blazers" rindās 61 punktu guva Lilards, kurš realizēja visus savus 18 soda metienus, kā arī iemeta deviņus tālmetienus. Vēl 26 punktus pievienoja Porziņģa bijušais komandas biedrs un mentors Karmelo Entonijs.

Iepriekšējā mačā Lilards guva 51 punktu, bet otrdien kļuva par 12.basketbolistu NBA vēsturē, kurš divos mačos pēc kārtas pārkāpis pussimta robežu. Tāpat Lilards un Vilts Čemberleins ir vienīgi, kuri vienā sezonā trīs spēlēs guvuši vismaz 60 punktus.

"Damjans spēlēja izcili, iemeta pāris neticamus metienus. Cepuri nost," Lilarda sniegumu pēc spēles komentēja Porziņģis.

Porziņģis pirmajā ceturtdaļā guva 16 punktus, taču dalasieši nogriezni zaudēja ar septiņiem punktiem un vadībā atgriezās vien trešās ceturtdaļas beigās. Vēlāk "Mavericks" ieguva sešu punktu pārsvaru un turpinājumā atradās nestabilā vadībā.

Pusotru minūti pirms pamatlaika beigām Lilards ar tālmetienu izlīdzināja rezultātu, bet vēl pēc minūtes pēc viņa piespēles Hasans Vaitsaids panāca 132:130. Dončičs ar vienu no diviem soda metieniem samazināja pretinieku pārsvaru, bet otrā laukuma galā abus "sodiņus" iemeta Kristians Džeimss Makolums, kurš panāca 134:131.

"Mavericks" ar 43 uzvarām 74 spēlēs ieņem septīto vietu Rietumu konferencē, bet "Trail Blazers" ar 34 panākumiem 73 dueļos ir astotā un cīnās par pēdējo ceļazīmi uz "play-off".

Dalasas komanda izsēšanas turnīra pēdējā spēlē ceturtdien tiksies ar Fīniksas "Suns". Lai "play-off" tiktos ar Denveras "Nuggets", nevis Losandželosas "Clippers", jāizcīna uzvara, cerot uz Jūtas "Jazz" zaudējumu Sanantonio "Spurs".