Porziņģim 30 punkti zaudējumā "Suns"; "Mavericks" iekļūst izslēgšanas turnīrā

Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis svētdien izcēlās ar 30 punktiem Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonas noslēguma turnīra otrajā spēlē, taču viņa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" komanda cieta zaudējumu.

Dalasas vienība Orlando notiekošajā turnīrā ar 115:117 (35:23, 38:37, 19:36, 23:21) piekāpās Fīniksas "Suns" komandai, vēsta LETA.

Pateicoties Memfisas "Grizzlies" zaudējumam Sanantonio "Spurs", "Mavericks" jau pirms šī mača nodrošināja vietu izslēgšanas turnīrā. Dalasas basketbolisti "play-off" spēlēs pirmo reizi kopš 2016.gada. Zīmīgi, ka "Mavericks" bez Dirka Novicka sastāvā izslēgšanas turnīrā iepriekšējo reizi spēlēja tālajā 1990.gada.

Svētdien Porziņģis savā 25 gadu dzimšanas dienā spēlēja 36 minūtes un 34 sekundes, kuru laikā iemeta astoņus no 15 divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un astoņus no 11 soda metieniem.

Viņa rēķinā arī astoņas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, četri bloķēti metieni un trīs piezīmes. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā ielaida pa četriem punktiem vairāk nekā iemeta.

Dalasas vienībā ar 40 punktiem, astoņām bumbām zem groziem un 11 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Luka Dončičs. Pretiniekiem 30 punkti bija Devinam Bukeram, bet 19 punkti un 12 atlēkušās bumbas - Kemeronam Džonsonam.

"Mavericks" ar 40 uzvarām 69 spēlēs ieņem septīto vietu Rietumu konferencē.

NBA sezona ar 22 komanda līdzdalību no 30.jūlija turpinās "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.