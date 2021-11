Porziņģim 30 punkti un uzvara papildlaikā pret "Clippers"

Liepājas basketbolists Kristaps Porziņģis otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā guva 30 punktus, palīdzot Dalasas "Mavericks" viesos ar 112:104 (21:26, 21:22, 38:28, 23:27, 9:1) papildlaikā pieveikt Losandželosas "Clippers" vienību, vēsta LETA.

Porziņģis ar 30 gūtajiem punktiem, no kuriem sešus guva papildlaikā, kļuva par mača rezultatīvāko spēlētāju Dalasas vienības rindās. Liepājnieks grozā raidīja septiņus no 11 divpunktu un divus no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī visus desmit soda metienus. Viņš arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, vienreiz pārtvēra bumbu, bloķēja vienu pretinieka metienu, pieļāva piecas kļūdas, sakrāja divas personiskās piezīmes un pabeidza spēli ar +/- rādītāju +6.

Otrdienas spēlē "Mavericks" sastāvā laukumā atgriezās Luka Dončičs, kurš izcēlās ar 26 gūtiem punktiem, deviņām rezultatīvām piespēlēm un deviņām izcīnītām bumbām zem groziem. Viņa prombūtnes laikā komanda piedzīvoja trīs zaudējumus pēc kārtas.

Vēl trīs ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām Dalasas komandai bija desmit punktu pārsvars (102:92), tomēr atlikušajā laikā Porziņģa pārstāvētā vienība nespēja gūt vairāk par vienu punktu, pēdējā sekundē ļaujot Polam Džordžam ar tālmetienu izlīdzināt rezultātu.

Papildlaikā labāka tomēr izrādījās "Mavericks" vienība, kas guva septiņus punktus pēc kārtas, no kuriem četrus - Porziņģis, beigās svinot drošu uzvaru ar 112:104.

Abas komandas savā starpā tikās arī pirms divām dienām un tad ar 97:91 pārāka izrādījās "Clippers", sagādājot Dalasas komandai trešo zaudējumu pēc kārtas.

"Clippers" komandā 31 punktu guva Redžijs Džeksons, bet ar 26 punktiem otrs rezultatīvākais bija Pols Džordžs.

"Mavericks" ar desmit panākumiem 17 spēlēs pakāpās uz ceturto vietu Rietumu konferencē, kamēr "Clippers" pēc šī zaudējuma ir piektie - viņu kontā desmit uzvaras 18 mačos.

Šosezon NBA regulārajā čempionātā katra komanda aizvadīs 82 spēles.