Porziņģim 23 punkti un 13 atlēkušās bumbas zaudējumā vieniem no līderiem "Celtics"

Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien Lukas Dončiča prombūtnē atkal izcēlās ar "double-double" Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, kurā viņa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" piekāpās vienai no līgas līdervienībām Bostonas "Celtics".

"Mavericks" savā laukumā piekāpāsa Bostonas "Celtics" ar 103:109 (29:29, 26:21, 18:26, 30:33, vēsta LETA.

Porziņģis šajā duelī nospēlēja 37 minūtes un 35 sekundes, kuru laikā realizēja sešus no 12 divpunktu metieniem, divus no septiņiem tālmetieniem un piecus no astoņiem soda metieniem.

Viņa kontā bez 13 atlēkušajām bumbām bija arī divas rezultatīvas piespēles, trīs bloķēti metieni, viena pārtverta piespēle un divas kļūdas, kā arī latvietis bija spiests atstāt laukumu ar sešām personiskajām piezīmēm, sakrādams +/- rādītāju +6.

20 punktus "Mavericks" vienībā guva Sets Karijs, 13 punkti Timam Hārdevejam junioram un "double-double" - desmit punkti un 11 rezultatīvas piespēles, kā arī septiņas atlēkušās bumbas - Džeilena Bransona kontā.

Pretinieku rindās ar 32 punktiem izcēlās Kemba Vokers, 26 punkti un deviņas atlēkušās bumbas Džeilenam Braunam, bet 24 punkti un astoņas bumbas zem groziem Džeisona Teituma kontā.

Lielāko mača daļu vadībā bija mājinieki, tomēr pēc Grānta Viljamsa precīza trīspunktnieka nepilnu minūti pirms trešās ceturtdaļas beigām "Celtics" pārņēma vadību ar 76:73 un vairāk par rezultāta izlīdzināšanu pēdējās ceturtdaļas sākumā "Mavericks" basketbolistiem neļāva panākt.

Dalasas vienība ar 18 uzvarām 27 spēlēs atkāpusies uz ceturto vietu Rietumu konferencē, bet "Celtics" ar 18 panākumiem 25 cīņās pakāpies uz otro vietu Austrumos, piekāpjoties vien Milvoki "Bucks".

Sestdien, 21.decembrī, "Mavericks" izbraukumā tiksies ar Filadelfijas "76ers", kas ar 20 panākumiem 29 mačos Austrumos ieņem piekto vietu un gribēs pārtraukt divu zaudējumu sēriju.

Jau ziņots, ka debiju NBA aizvadītajā naktī piedzīvoja Anžejs Pasečņiks, kurš trešdien kļuva par septīto latviešu basketbolistu, kurš spēlējis NBA.

Pasečņiks izcēlās ar deviņiem punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām, kamēr Dāvis Bertāns guva 26 punktus, viņu pārstāvētajai Vašingtonas "Wizards" mājās ar 109:110 (27:23, 31:29, 27:21, 13:25, 11:12) pagarinājumā zaudējot Čikāgas "Bulls".