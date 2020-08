Porziņģim 23 punkti "Mavericks" pirmajā "play-off" uzvarā

Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien Orlando guva 23 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra otrajā mačā, kurā viņa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" komanda izcīnīja pirmo uzvaru šā gada "play-off" spēlēs, izlīdzinot rezultātu sērijā ar Losandželosas "Clippers" - 1-1.

Ar otro numuru Rietumu konferencē izsētā Losandželosas "Clippers" piekāpās Porziņģa pārstāvētajai Dalasas "Mavericks" ar 114:127 (25:29, 31:32, 29:37, 29:29), vēsta LETA.

Labās kājas ceļgala sāpju dēļ Porziņģis bija iekļauts savainoto spēlētāju sarakstā, taču devās laukumā, 36 minūtēs un 11 sekundēs realizējot četrus no deviņiem divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un sešus no astoņiem soda metieniem.

Viņa kontā arī septiņas atlēkušās bumbas, viens bloķēts metiens, divas kļūdas un četras piezīmes, kā arī +/- rādītājs +1.

"Mavericks" komandā vēl viens "play-off" debitants Luka Dončičs izcēlās ar 28 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm, 17 punkti bija Tima Hārdeveja juniora kontā, 16 punkti Trejam Burkam, 15 punkti un mačā labākais +/- rādītājs +30 Setam Karijam, bet tikai vienas atlēkušās bumbas līdz "double-double" pietrūka Bobanam Marjanovičam, kurš guva 13 punktus.

Pretiniekiem ar 35 punktiem un desmit izcīnītām bumbām zem groziem izcēlās Kavai Lenards, bet 23 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles bija Lū Viljamsam.

Porziņģis devās laukumā pamatsastāvā un izcīnīja centra iemetiena bumbu, tai nonākot pie Maksi Klēbera. Latvijas basketbolists guva pirmo grozu ar trīspunktnieku pēc nedaudz vairāk nekā divām spēlētām minūtēm, pirms tam garām grozam raidot divpunktu metienu. Savu otro grozu mačā latvietis guva pēc Dončiča piespēles no sānu auta izspēles, kad ar driblu izdevās tikt līdz grozam, to iekarojot triecienā no augšas.

Nomainīts Latvijas basketbolists tika nepilnas trīs minūtes pirms ceturtdaļas beigām, sakrājot četras atlēkušās bumbas.

Otro reizi spēlē Porziņģis iesaistījās, kad rezultāts otrās ceturtdaļas piektajā minūtē bija 44:29 "Mavericks" labā. Arī otrajā ceturtdaļā Porziņģis guva piecus punktus, realizējot pa vienam trīspunktu un divpunktu metienam.

Trešajā spēles nogrieznī latvietis iemeta vēl vienu trīspunktu metienu, kā arī bloķēja Pola Džordža metienu. Visus savus soda metienus Porziņģis izpildīja trešās ceturtdaļas beigās, kad meta arī vienu soda metienu par tehnisko piezīmi un pēc kārtas iemeta trīs "sodiņus" par kavētu trīspunktu raidījumu, ceturtdaļu pabeidzot ar 19 mačā gūtiem punktiem.

Ceturtajā ceturtdaļā Latvijas basketbolists laukumā devās pēc nedaudz vairāk nekā spēlētām trim minūtēm, rezultātam esot 108:90 Dalasas kluba labā. Sekoja vairāki neprecīzi divpunktu metieni, trieciens grozā no augšas un pāris personiskās piezīmes.

Minūti un četras sekundes pirms mača beigām, "Clippers" tā arī ne reizi spēlē neizvirzoties vadībā, Porziņģis, rezultātam esot 126:112, devās uz rezervistu soliņu, sešas sekundes pirms tam realizējis divpunktu metienu.

Nākamais sērijas mačs norisināsies piektdien.

Jau ziņots, ka trešdienas agrajā spēlē Bruklinas "Nets" ar 99:104 (33:29, 20:21, 27:24, 19:30) zaudēja iepriekšējās sezonas čempionei Toronto "Raptors".

Austrumu konferences ceturtdaļfināla sērijā līdz četrām uzvarām "Nets" ir iedzinējos ar 0-2.

Kurucs netika iekļauts starta pieciniekā. Viņš nospēlēja 15 minūtes un 41 sekundi, šajā laikā realizējot savu vienīgo divpunktu metienu, bet aizmetot garām trīs tālmetienus.

Viņš arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva vienu kļūdu un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Nets" ar Kurucu laukumā ielaida par 18 punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija sliktākais rādītājs komandā.

Sērijas nākamā spēle norisināsies piektdien.

NBA vienības pirms izslēgšanas spēlēm aizvadīja astoņus mačus, lai noskaidrotu galīgo vietu sadalījumu pirms izslēgšanas spēļu sākuma. "Nets" Austrumu konferencē ieņēma septīto pozīciju, bet "Raptors" bija otrā.