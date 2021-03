Porziņģim 22 punkti "Mavericks" zaudējumā "Clippers" komandai

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien guva 22 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, taču ar to nebija gana, lai Dalasas "Mavericks" komanda izcīnītu uzvaru.

Dalasieši savā laukumā ar rezultātu 99:109 (23:31, 27:24, 28:30, 21:24) piekāpās Losandželosas "Clippers" komandai, vēsta LETA.

Porziņģis spēlēja 31 minūti un 47 sekundes, realizējot sešus no septiņiem divpunktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un savu vienīgo soda metienu. Lielāko daļu jeb 13 punktus viņš guva trešajā ceturtdaļā, kad vienā no uzbrukumiem izcēlās ar precīzu tālmetienu teju no laukuma vidusapļa.

Latvijas basketbolists trešo spēli pēc kārtas guvis vismaz 20 punktus.

Tāpat liepājnieks izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, bloķēja vienu metienu un pieļāva vienu kļūdu, taču iztika bez noteikumu pārkāpumiem. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā ielaida par 18 punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija trešais sliktākais rādītājs vienībā.

Mājiniekus no zaudējuma neglāba Luka Dončiča "tripple-double" - slovēnis šoreiz guva 25 punktus, atdeva 16 rezultatīvas piespēles un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas. Tims Hārdevejs juniors pievienoja 21 punktu.

Ar Covid-19 nesaistītas saslimšanas dēļ "Mavericks" komandai nevarēja palīdzēt Dvaits Pauels.

"Clippers" pretī laukuma saimnieku zvaigžņu sniegumam lika komandas spēli - septiņi basketbolisti guva vismaz desmit punktus, bet rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Kavai Lenards, kurš arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un septiņreiz rezultatīvi piespēlēja. Ivicam Zubacam bija 15 punkti un 11 bumbas zem groziem.

Abu komandu iepriekšējā spēlē decembrī "Mavericks" pirmo puslaiku uzvarēja ar 50 punktu pārsvaru (77:27) un pēc pilna laika guva virsroku ar 124:73. Šoreiz "Clippers" aizvadīja veiksmīgus abu puslaiku pirmos nogriežņus, atrodoties vadībā visu spēles otro puslaiku.

"Clippers" ir vienīgā komanda NBA, kas uzvarējusi visās otrajās spēlēs, kas seko uzreiz aiz iepriekšējās dienas mača, šajā rādītājā iekrājot bilanci 7-0.

"Mavericks" un "Clippers" augustā Orlando tikās NBA izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā, kur sērijā līdz četrām uzvarām ar 4-2 pārāka bija Losandželosas komanda.

"Mavericks" ar 20 uzvarām 38 spēlēs ieņem astoto vietu Rietumu konferencē, bet "Clippers" ar 26 uzvarām 41 duelī ir ceturtā. Trešdien abas komandas tiksies atkārtoti, bet pēc tam dalasieši aizvadīs trīs dueļus izbraukumā.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.