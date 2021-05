Porziņģim 14 punkti uzvarētā "play-off" pirmajā spēlē

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien guva 14 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) "play-off" pirmajā spēlē, viņa pārstāvētajai Dalasas "Mavericks" komandai svinot uzvaru.

Dalasieši Rietumu konferences ceturtdaļfināla pirmajā spēlē viesos ar rezultātu 113:103 (33:30, 27;25, 26:25, 27:23) uzveica Losandželosas "Clippers", sērijā līdz četrām uzvarām panākot 1-0, vēsta LETA.

Porziņģis izslēgšanas turnīra pirmajā spēlē laukumā pavadīja 35 minūtes un 48 sekundes, kuru laikā grozā raidīja trīs no astoņiem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un piecus no sešiem "sodiņiem". Lai gan liepājniekam bija pieticīga precizitāte no spēles, viņš minūti un 41 sekundi pirms finālsvilpes realizēja divus svarīgus soda metienus, panākdams 105:100, un minūti pirms pamatlaika beigām trieca bumbu grozā no augšas - 109:102.

Latvijas basketbolista kontā bija arī četras atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viens bloķēts metiens, viena kļūda un divas piezīmes. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par 13 punktiem vairāk nekā ielaida.

Luka Dončičs uzvarētājiem guva 31 punktu, 11 reizes rezultatīvi piespēlēja un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas. Timam Hārdevejam junioram bija 21 punktus, bet Dorianam Finnijam-Smitam - 18 punkti.

"Clippers" rindās ar 26 punktiem un desmit bumbām zem groziem izcēlās Kavai Lenards, bet 23 punkti bija Pola Džordža rēķinā.

Komandas tikās arī iepriekšējās sezonas "play-off" pirmajā kārtā, "Clippers" svinot uzvaru sērijā ar 4-2.

"Mavericks" regulārajā čempionātā ieņēma piekto vietu Rietumu konferencē, bet "Clippers" bija ceturtā. Dalasieši pamatturnīrā izcīnīja par piecām uzvarām mazāk nekā pretinieki.

NBA pamatturnīrā komandas šosezon aizvadīja 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.