Porziņģa rezultativitāte neglābj "Mavericks" no trešā zaudējuma pēc kārtas

Liepājas basketbolists Kristaps Porziņģis svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā guva 25 punktus, taču ar to nebija gana, lai viņa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" komanda izcīnītu uzvaru.

"Mavericks" viesos ar rezultātu 91:97 (22:19, 25:27, 15:25, 29:26) piekāpās Losandželosas "Clippers", ciešot trešo neveiksmi pēc kārtas, vēsta LETA.

Iepriekš dalasieši divreiz viesos zaudēja Fīniksas "Suns" basketbolistiem. Savainojuma dēļ trešo spēli pēc kārtas izlaida komandas lielākā zvaigzne Luka Dončičs, toties laukumā atgriezās Maksi Klēbers. Otrajā puslaikā traumas dēļ laukumā neizgāja Frenks Nilikinā.

Porziņģis vismaz 20 punktus guvis sešās pēdējās spēlēs un septiņās no astoņām iepriekšējām cīņām. Svētdien viņš laukumā pavadīja 31 minūti un 50 sekundes, grozā raidot desmit no 14 divpunktu metieniem un piecus no sešiem soda metieniem, bet neviens no viņa četriem tālmetieniem grozā nelidoja.

Tāpat viņš izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, visas pirmajā puslaikā, atdeva divas rezultatīvas piespēles, bloķēja divus metienus un četras reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā ielaida par diviem punktiem vairāk nekā iemeta.

Palīdzīgu roku Porziņģim sniedza Džeilens Bransons, kurš guva 20 punktus un atdeva astoņas rezultatīvas piespēles.

"Clippers" komandā 29 punktus guva Pols Džordžs, 23 pievienoja Redžijs Džeksons, bet 16 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Ivicam Zubacam.

"Mavericks" ar deviņiem panākumiem 16 spēlēs joprojām ir atkāpusies uz sesto vietu Rietumos, kur "Clippers" ar desmit uzvarām 17 mačos tagad ir ceturtā. Otrdien abas komandas aizvadīs vēl vienu maču Losandželosā.

Porziņģis guva sešus no "Mavericks" pirmajiem deviņiem punktiem un palīdzēja viesiem turēties līdzi rezultātā, kas viņa nomaiņas brīdī bija neizšķirts (12:12). Ar rezervistiem laukumā "Mavericks" nonāca iedzinējos, taču ātri atspēlējās. Liepājnieks ceturtdaļas pēdējās minūtēs atgriezās laukumā un ar vienu precīzu soda metienu piedalījās izrāvienā 10:0, dalasiešiem pirmās 12 minūtes uzvarot ar 22:19.

Porziņģis otrās ceturtdaļas sākumā ar vairākiem sekmīgiem uzbrukumiem guva vēl sešus punktus un līdz nākamajai nomaiņai stiprināja "Mavericks" vadību (35:28). Puslaika pēdējā minūtē viņš atkal tika iesaistīts spēlē un realizēja divus soda metienus, taču pārkāpa arī noteikumus. Spēles pirmajā pusē Latvijas basketbolists guva 15 punktus, izcīnīja astoņas bumbas zem groziem, taču arī trīsreiz pārkāpa noteikumus. "Mavericks" uz ģērbtuvi devās ar punkta pārsvaru - 47:46.

Uzreiz otrā puslaika ievadā Porziņģis tika pie vēl vienas piezīmes, jau savas ceturtās mačā. Pirmo reizi puslaikā Latvijas basketbolists grozu iekaroja trešās ceturtdaļas vidū, kad ar metienu pēc pagrieziena nedaudz samazināja "Clippers" iekrāto pārsvaru (56:64).

Turpinājumā viņa bumbas trieciens grozā no augšas vēl vairāk sadzēsa mājinieku handikapu (60:66).

Trīs minūtes pirms ceturkšņa beigām Porziņģis laukumu atstāja un atgriezās nedaudz pirms ceturtās ceturtdaļas vidus. Šajā laikā "Clippers" pārsvars lielākoties turējās ap desmit punktiem, bet Bransona enerģiskā spēle un Porziņģa divi precīzi metieni no soda laukuma deficītu divreiz sadzēsa vairs tikai līdz trīs punktiem (85:88 un 87:90).

Trešo reizi pēc kārtas Porziņģim neizdevās realizēt metienu, bet atbildes uzbrukumā pusotru minūti pirms finālsvilpes Džordžs atjaunoja piecu punktu pārsvaru. Pēc minūtes pārtraukuma Porziņģis pēc Bransona piespēles ar "danku" atkal samazināja starpību rezultātā (89:92). Džordžs atbildēja ar pustālo metienu, turklāt Bransons trīspunktu gājiena vietā dabūja uzbrukuma piezīmi.

Pusminūti pirms pamatlaika beigām Džeksons ar sarežģītu metienu uzbrukuma pēdējās sekundēs vēl vairāk nostabilizēja "Clippers" vadību (96:89). Bransons divus punktus atguva, bet otrā laukuma galā Džeksons iemeta vienu no diviem "sodiņiem" - 91:97 nepilnas 19 sekundes pirms beigām, taču atlikušajā laikā rezultāts nemainījās.

Abas komandas tikušās iepriekšējo divu sezonu izslēgšanas turnīru pirmās kārtas sērijās un abās uzvarējusi "Clippers" vienība.

Šosezon NBA regulārajā čempionātā katra komanda aizvadīs 82 spēles.