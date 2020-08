Pēc četriem ātrumposmiem Talsu novadā, "Rally Liepāja" līderus šķir vien 16 sekundes

Ar četriem ātrumposmiem Talsu novadā šodien sākās cīņa par FIA Eiropas rallija čempionāta otrā posma Rally Liepāja uzvaru. Sestdienas noslēgumā pēc veiktiem 88,17 km līderpozīcijā izvirzījies Rally Liepāja pagājušā gada uzvarētājs Olivers Solbergs, kuram seko Mads Ostbergs un Aleksejs Lukjaņuks. Tikmēr Mārtiņš Sesks, kuram šodien ātrākās latviešu ekipāžas gods, ierindojas ERC3 ieskaites klases galvgalī. Sacensības noslēgsies svētdien, kad Liepājas pusē paredzēti vēl seši ātrumposmi.

Diena sākās ar Olivera Solberga (Volkswagen Polo GTI R5) ātrāko laiku un uzvaru pirmajā ātrumposmā SS1 Talsi, kam šoreiz arī īpaša nozīme – par konkurentiem nepārspējama snieguma uzrādīšanu Olivers saņems Talsu speciālbalvu, informē rallija mediju sekretārs Jānis Unbedahts.

Jau otrajā ātrumposmā SS2 Swecon ātrāko laiku uzrādīja Nikolajs Grjazins (Hyundai i20 R5), apstiprinot, ka ceļš uz uzvaru nevienam no konkurentiem nebūs viegls izbrauciens, bet gan būs jāizcīna grūtā cīņā. Trešajā ātrumposmā SS3 SC Grupa jau vēlreiz ātrāko rezultātu uzrādīja Solbergs, bet dienas noslēdzošajā pārbaudījumā SS4 Ramirent ātrākais bija Aleksejs Lukjaņuks (Citroën C3 R5), kas autosportista ekipāžai ļāvis nostiprinājies Rally Liepāja kopvērtējuma trešajā pozīcijā, 16 sekundes aiz līdera.

Diemžēl, arī dienas noslēdzošajā ātrumposmā neiztika bez avārijām – tā vienā no līkumiem dārgu kļūdu pieļāva Grjazina ekipāža, pēc kuras ātrumposmu turpināt nebija iespējams. Ar ekipāžas veselības stāvokli viss ir kārtībā, tomēr vienam no galvenajiem favorītiem cīņa par uzvaru Rally Liepāja līdz ar to ir noslēgusies.

Stabilu sniegumu dienas gaitā demonstrēja Mads Ostbergs (Citroën C3 R5), kurš, lai gan neuzvarēja nevienu no atsevišķiem ātrumposmiem, nepieļāva arī nozīmīgas kļūdas, un šobrīd ierindojas rallija kopvērtējuma otrajā pozīcijā, 10 sekundes aiz līdera.

Mārtiņa Seska / Renāra Franča ekipāža Rally Liepāja kopvērtējumā ierindojas 20. pozīcijā (1. pozīcija ERC3 klasē), 24. pozīcijā atrodas Reinis Nitišs / Andris Mālnieks (4. pozīcija ERC3 klasē), 28. pozīcijā Dmitrija Feofanovs / Normunds Kokins (2. pozīcija ERC2 klasē), bet ekipāža Ainārs Igaveņš / Ralfs Igaveņš šobrīd 29. pozīcijā (3. pozīcija ERC2 klasē).

Olivers Solbergs: "Pirmajā ātrumposmā aizkavējos startā un pazaudēju piecas sekundes. Ceļš bija ļoti slidens, tomēr turpinājumā bijām pārāk piesardzīgi. Pēcpusdienā saķere bija laba, taču uz ceļa bija daudz akmeņu. Vienam no tiem arī uztriecos, izbraucot pagriezienu. Pēdējais ātrumposms gan bija dulls. Tik daudz putekļu, turklāt vēl sagriezos un pazaudēju aptuveni 20 sekundes. Nezinu kā, beigās no līdera gan atpaliku tikai 6 sekundes un dienu esam noslēguši kā līderi."

Mads Ostbergs: "Sākums bija ļoti viltīgs, jo nebija viegli atrast ritmu. Bija grūti pierast pie mašīnas. Sapratām, ka kaut kas ir jāmaina. Tā kā esam šeit, lai izmēģinātu mašīnu, tad šo to pamainījām. Protams, vēlos uzvarēt, bet gribu arī labāk apgūt mašīnu. Mums ir izstrādāts plāns, kuram ir jāseko. Arī beigās nebiju līdz galam apmierināts, jo dažādu ķibeļu dēļ zaudējām laiku."

Aleksejs Lukjaņuks: "Centāmies jau no paša sākuma paveikt darbu pēc iespējas labāk, taču nācās daudz tīrīt ceļu. Mašīna uzvedās labi un es izbaudīju braukšanu. Otrajā ātrumposmā diezgan daudz slidinājāmies, es gandrīz noskrēju no ceļa. Saskārāmies ar nelielām izplūdes vārsta problēmām un pazaudējām dažas sekundes, jo tā rezultātā sāka zust jauda. Pēdējais ātrumposms bija satriecošs, lai gan dažbrīd neko nevarēja redzēt. Braukt ar šo mašīnu ir patiess prieks."

Mārtiņš Sesks: "Nav viegli braukt aiz lielajām mašīnām. Rīta pusē izjutu spiedienu un pieļāvu vairākas kļūdas. Trešais ātrumposms izdevās labs, lai gan pēdējā pagriezienā zaudēju mazliet laika pēc kļūdas. Arī pēdējais ātrumposms neizdevās kā iecerēts, cīnoties ar sānslīdēm."

Rally Liepāja programma

SVĒTDIENA, 16.AUGUSTS

10:00 SS 5 LIEPĀJA / Vecpils 1 (16,45km)

10:30 SS 6 Canon Biznesa Centrs-IB Serviss / Mazilmāja (12,06km)

11:40 SS 7 SIXT Rent a car / Paplaka 1 (18,11km)

14:40 SS 8 Invest in Liepaja! / Vecpils 2 (16,45km)

15:10 SS 9 PAFBET / Tebra (6,48km)

16:15 SS 10 NESTE / Paplaka 2 (18,11km)