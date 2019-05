Par Liepājas Futbola skolas direktora pienākumu izpildītāju uz laiku apstiprināta Evija Mūrniece, nolēmusi Liepājas dome.

Mūrniece Liepājas Futbola skolas direktores amatā stājas šodien, 16.maijā, vēsta LETA.

Jau ziņots, ka Liepājas Futbola skolas direktors Egils Trušēlis 2019.gada 2.aprīlī iesniedza iesniegumu par atbrīvošanu no direktora amata ar 2019.gada 16.maiju. Tā kā saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības nolikumu iestāžu vadītājus pieņem darbā un atbrīvo no darba dome, domes sēdē bija jāizskata jautājums par Trušēļa atbrīvošanu no amata.

"Lai nodrošinātu sporta skolas darba nepārtrauktību, domei jālemj jautājums par direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu uz laiku, kamēr konkursa kārtībā Liepājas Futbola skolai tiks apstiprināts jauns direktors. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītāja Elana Strazdiņa ieteikumu, direktora pienākumu izpildītāja amatā apstiprināja Sporta pārvaldes vadītāja vietnieci Mūrnieci, atļaujot uz laiku savienot Sporta pārvaldes vadītāja vietnieka un Liepājas Futbola skolas direktora pienākumu izpildītāja amatus," teikts domes lēmumā.