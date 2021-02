Pagājušajā nedēļā nedaudz palielinājies sporta nodarbībās inficēto skaits

Pagājušajā nedēļā nedaudz palielinājies mājsaimniecībās, izglītības iestādēs un sporta nodarbībās inficēto skaits, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologa Jurija Perevoščikova demonstrētie materiāli Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā.

Veicot epidemioloģisko izmeklēšanu par apzinātajiem Covid-19 gadījumiem un salīdzinot ar gada iepriekšējām divām nedēļām, nedaudz palielinājies mājsaimniecībās, izglītības iestādēs un sporta nodarbībās inficēto skaits, vēsta LETA.

Pagājušajā nedēļā mājsaimniecībās bija inficējušies 46,3%, sociālās aprūpes iestādēs - 14,7%, darbā - 13,2%, ārstniecības iestādēs - 9,4%, izglītības iestādēs - 7,5%, privātos pasākumos - 1,5%. Vēl 0,6% bija inficējušies patversmēs, bet 5% citviet.

"Interesanti, ka cilvēki dažreiz inficējas privātajos pasākumos, bet šie ir tikai tie iedzīvotāji, kuri mums par šādiem pasākumiem ir stāstījuši. Sporta nodarbībās ir parādījies stabiņš, kas līdz šim nebija redzams. Lai arī sporta nodarbībās ir 0,6% inficēto, tomēr, pārskaitot uz saslimušo skaitu, tie būtu kādi 35 cilvēki. Sociālās aprūpes un ārstniecības iestādēs arvien mazāk inficējas," norādīja SPKC pārstāvis.

Perevoščikovs arī pastāstīja, ka vidēji dienā Latvijā tiek stacionēti 93 ar Covid-19 inficētie cilvēki un tas ir liels skaits.

Attiecībā uz saslimušo vecumu jaunākie SPKC rādītāji liecina, ka pieaugoša tendence bijusi visās vecuma grupās, izņemot 50 - 64 gadi, kur vērojams saslimstības samazinājums.

"Analizējot plašāk bērnu vecuma grupas, tad, izņemot 10-14 gadu vecumā, visās pārējās bērnu vecuma grupās bija vērojams pieaugums. Tas liecina, ka arī bez mācībām klātienē ir neliels pieaugums. Piemēram, 13-18 gadus vecuma grupā jau pirms jaunā gada bija vērojams pacēlums, kas joprojām turpinās. Tas saistīts ar bērnu aktivitātēm un savstarpējo komunikāciju ārpus dzīvesvietām," uzsvēra Perevoščikovs.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 990 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 32 ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Otrdien Latvijā veikti 12 334 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī pieaudzis no 6% līdz 8%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 73 859, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1395, kas ir 1,89% no visiem inficētajiem.

14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 567,8 gadījumi.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušās 10 832 personas.