Ostapenko un Sevastova aizvada pirmās cīņas Romas WTA "Premier" turnīrā

Latvijas sieviešu tenisa vadošās raketes Aļona Ostapenka un Anastasija Sevastova šodien aizvadīs Romas WTA "Premier 5" turnīra pirmās kārtas spēles.

Ostapenko un polietes Magdas Linetes duelis būs kā trešais pēc nozīmes ceturtajā kortā un sāksies ap plkst.16 pēc Latvijas laika, vēsta LETA.

Ostapenko WTA rangā ieņem 43.vietu, bet Linete ir sešas pozīcijas augstāk. Pirmdien publicētajā rangā poliete būs pakāpusies par divām vietām.

Abas tenisistes iepriekš nav savā starpā spēkojušās.

Ostapenko turnīrs Romā būs pirmais pēc sezonas atsākšanās. Gadu viņa sāka Austrālijas atklātajā čempionātā, kur apstājās otrajā kārtā, bet pēc tam zaudēja Sanktpēterburgas turnīra pirmajā mačā un aizkļuva līdz trešajai kārtai Dohas sacensībās. Viņa WTA tūrē sešās spēlēs svinējusi trīs uzvaras.

Tikmēr Linete sezonu atsāka ASV, kur sasniedza otro kārtu Leksingtonas turnīrā, apstājās pirmajā kārtā Ņujorkas WTA "Premier" sacensībās un aizkļuva līdz "US Open" trešajai kārtai. Poliete februārī Taizemē uzvarēja Huehinas "International" turnīrā, izcīnot otro WTA titulu karjerā.

Otrajā kārtā šī mača uzvarētāja tiksies ar beļģieti Elīzu Mertensu (WTA 18.) vai taivānietu Suveju Sje (WTA 58.).

Savukārt Sevastovas mačs ar Džasmīni Paolīni būs kā trešais centrālajā kortā un arī sāksies ap plkst.16.

Sevastova WTA reitingā ieņem 45.vietu, bet Paolīni atrodama 97.pozīcijā. Nākamajā rangā viņas būs attiecīgi 46. un 99.vietā.

Arī viņas līdz šim savā starpā nav spēlējušas.

Sevastova iepriekš atradās ASV, kur "US Open" pārtrauca savu astoņu zaudējumu sēriju, taču apstājās otrajā kārtā. Liepājniece šosezon uzvarējusi tikai divās no 11 spēlēm, pirms "US Open" pirmās kārtas pārvarēšanas iepriekšējo panākumu gūstot Federāciju kausā, kad tika pārspēta Serēna Viljamsa. WTA tūrē viņas šīs sezonas bilance ir 1-8.

Tikmēr Paolīni šis būs sestais turnīrs pēc sezonas atsākšanas. Arī viņa iepriekš bija ASV, taču abos turnīros Ņujorkā cieta zaudējumus pirmajās spēlēs. Itāliete atgriezās Eiropā un piedalījās turnīrā Stambulā, kur nepārvarēja otro kārtu. Karjeras laikā Itālijas tenisiste nav izcēlusies ar lieliem panākumiem, trīs WTA turnīros iekļūstot labāko astotniekā.

Otrajā kārtā šī mača uzvarētāju sagaidīs turnīra pirmā rakete un WTA ranga otrais numurs Simona Halepa no Rumānijas.

Romas "Premier 5" turnīrs norisinās uz māla seguma.