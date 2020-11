Ostapenko sezonu noslēdz ranga 44. vietā, Sevastova ieņem 54. pozīciju

Latvijas tenisistes Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova pirmdien atjaunotajā WTA rangā ieņem attiecīgi 44. un 54.vietu, šajās pozīcijās arī noslēdzot sezonu.

Ostapenko šosezon aizvadīja 17 mačus, no kuriem deviņos svinēja uzvaru, bet tālāk par ceturtdaļfinālu nevienās sacensībās neizdevās tikt. Pēdējā turnīrā Ostravā viņa apstājās otrajā kārtā un pirmdien atjaunotajā rangā spējusi saglabāt 44.vietu, kurā arī noslēgs šo sezonu. Zīmīgi, ka arī pagājušo sezonu Ostapenko noslēdza 44.vietā, vēsta LETA.

Desmit vietas zemāk atrodama Sevastova, kura septembra beigās paziņoja, ka kājas muskuļa traumas dēļ šosezon kortā vairs nedosies. Tenisistes rēķinā šogad 12 spēles un desmit zaudējumi. Atmiņā paliekošākā ir Deivisa kausā izcīnīta uzvara pret titulēto amerikānieti Serēnu Viljamsu. Rangā Sevastova ieņem 54.pozīciju, bet gadu iepriekš viņa sezonu noslēdza 27.pozīcijā.

Diāna Marcinkēviča rangā ieņem 263.vietu, nemainīgi 506.pozīcijā atrodama Daniela Vismane, kamēr Kamilla Bartone pakāpusies par 12 vietām (912.). Margarita Ignatjeva zaudējusi pozīciju (954.), kamēr Elza Tomase (1074.) un Darja Semeņistaja (1106.) savas vietas saglabājušas.

Covid-19 pandēmijas dēļ tenisistes šosezon nezaudēja punktus par sniegumu aizvadītajos turnīros, tāpēc ranga desmitniekā atrodamas arī spēlētājas, kuras kortā šogad nedevās. Piemēram, kanādiete Bjanka Andresku, kura rangā aizvien ieņem septīto pozīciju.

Pirmo vietu aizvien ieņem austrāliete Ešlija Bārtija, tālāk seko rumāniete Simona Halepa, Naomi Osaka no Japānas, Sofija Kenina no ASV un Jeļina Svitoļina no Ukrainas. Čehiete Karolīna Plīškova aizņem sesto pozīciju, Andresku ir septītā, bet līdz desmitajai vietai atrodamas Petra Kvitova no Čehijas, Kiki Bertensa no Nīderlandes un baltkrieviete Arina Sabaļenka, kura svētdien uzvarēja turnīrā Lincā.

Dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi 19.vietu, bet Sevastova atkāpusies par pozīciju (168.). Arī Marcinkēviča atrodama vietu zemāk (330.), Vismane saglabājusi 751.pozīciju, bet Semeņistaja atkāpusies par vietu (799.). Ignatjeva aizvien ieņem 904.pozīciju, kamēr Bartone pakāpusies 78 vietas augstāk (1102.).