Ostapenko četru vietu kritums WTA rangā, kamēr Sevastova aizvien vēl soli no desmitnieka

Latvijas tenisa zvaigzne Aļona Ostapenko atjaunotajā WTA rangā pirmdien zaudējusi četras pozīcijas, kamēr pašmāju pirmā rakete Anastasija Sevastova aizvien atrodas 11.vietā.

Latvijas pirmā rakete Sevastova WTA atjaunotajā rangā saglabājusi savas pozīcijas, ieņemot 11.vietu, bet no desmitajā vietā esošās baltkrievietes Arinas Sabaļenkas viņa atpaliek par nedaudz vairāk nekā 200 punktiem, vēsta LETA.

Latviete pēdējo turnīru pirms šonedēļ gaidāmā "Baltic Open" Jūrmalā aizvadīja Bukarestē, kur nespēja aizstāvēt savu pērnā gada čempiones titulu. Ar pirmo numuru izliktā Sevastova jau otrajā kārtā ar 2-6, 5-7 zaudēja pasaules rangā neesošajai rumānietei Patrīcijai Tigu. Titula neaizstāvēšana Sevastovai maksāja 180 WTA ranga punktus.

Tikmēr šonedēļ viņa uzsāks dalību Lielupē notiekošajā "International" raudzes turnīrā WTA "Baltic Open", kurā viņai piešķirts pirmais numurs.

Savukārt otrā Latvijas rakete Ostapenko atjauninātajā rangā zaudējusi četras pozīcijas un pašlaik ieņem vien 83.vietu. Latviete pēdējo turnīru aizvadīja Vimbldonā, kad pārī ar Zviedrijas tenisistu viņa aizkļuva līdz jaukto dubultspēļu finālam, kurā gan piedzīvots zaudējums. Šī paša turnīra vienspēlēs viņa izstājās jau pirmajā kārtā, neaizstāvot pērn nopelnītos 780 WTA ranga punktus.

Arī Ostapenko startēs Jūrmalā notiekošajā WTA "Baltic Open" turnīrā, kurā viņai piešķirts astotais numurs.

Savukārt trešā Latvijas rakete Diāna Marcinkēviča rangā vietu nav ne zaudējusi, ne ieguvusi un jau otro nedēļu ieņem 223.pozīciju. Tāpat kā vadošās Latvijas tenisistes arī Marcinkēviča spēkosies Jūrmalas "International" sacensībās, kurās viņa iekļuva saņemot organizatoru speciālo ielūgumu. Tikmēr šo sacensību kvalifikācijas pirmajā kārtā ielūgtas bija arī Kamilla Bartone un Daniela Vismane, abām tenisistēm piedzīvojot zaudējumus jau pirmajā spēlē.

Vismane rangā zaudējusi vienu pozīciju, ieņemot 482.vietu.

Tikmēr ranga pirmais desmitnieks palicis nemainīgs - pirmā ar 6605 punktiem ir šī gada Francijas atklātā čempionāta uzvarētāja Ešlija Bārtija no Austrālijas, otrā ir japāniete Naomi Osaka (6257), bet labāko trijnieku noslēdz Karolīna Pliškova (6055) no Čehijas. Vimbldonas čempione Simona Halepa no Rumānijas (5933) ir ceturtā, nīderlandiete Kiki Bertensa (5130) ieņem piekto vietu, bet sestā ir Petra Kvitova no Čehijas (4785). Septīto pozīciju ieņem ukrainiete Jeļina Svitoļina (4638), astotā ir amerikāniete Sloeina Stīvensa (3802), bet viņai seko tautiete Serēna Viljamsa (3411) un Sabaļenka (3365).

Augusta beigās gaidāms pēdējais šīs sezonas "Grand Slam" turnīrs, kad ASV notiks "US Open" čempionāts.