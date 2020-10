Olimpiskās svarcelšanas un “Gym Battle Nr. 3” sacensības tiek pārceltas uz nenoteiktu laiku

Saistībā ar jaunajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem, kuri valstī būs spēkā no 14. oktobra līdz 6. novembrim, daudzfunkcionālā fitnesa zāle “Power House Liepāja” ir lēmusi uz nenoteiktu laiku pārcelt olimpiskās svarcelšanas sacensības, kā arī spēka, ātruma un izturības sacensības “Gym Battle Nr. 3”. Par konkrētiem norises datumiem tiks lemts, kad būs nostabilizējusies situācija valstī, informē daudzfunkcionālas fitnesa zāles “Power House Liepaja” vadītājs Jānis Putra.

Olimpiskās svarcelšanas sacensību norise bija plānota 24. oktobrī, tajās būtu piedalījušies sportisti no visas Latvijas šādās kategorijās:

bērnu un jauniešu līdz 17 gadiem klasē,

pieaugušo klasē (vecums sākot no 18 gadiem),

sieviešu klasē.

Pieteikšanās sacensībām jau bija noslēgusies. Reģistrējušies dalībnieki par jebkurā izmaiņām tiks informēti individuāli. Sacensības notiks, kad epidemioloģiskās drošības situācija valstī būs nostabilizējusies.

Spēka, ātruma un izturības sacensības “Gym Battle Nr. 3” būtu notikušas 7. novembrī. Arī šīs sacensības notiks tad, kad epidemioloģiskās drošības situācija valstī būs nostabilizējusies. Tajās tiks aicināti piedalīties dažāda vecuma un dzimuma sportisti gan no Liepājas, gan arī no visas Latvijas sešās kategorijās:

sporta klasē vīriešiem un sievietēm,

35+ klasē vīriešiem un sievietēm,

pusaudžu klasē jauniešiem un jaunietēm no 15 līdz 17 gadiem.

“Gym Battle Nr. 3” sacensībām reģistrācija šobrīd tiek apturēta. Reģistrēties atkal varēs tad, kad būs zināms sacensību norises datums. Otrreizēja reģistrācija ilgs 2-3 nedēļas pirms sacensībām.

Sacensībām jau reģistrējušies dalībnieki savu reģistrāciju un dalību saglabā. Ja atlēts vēlas atteikties no dalības sacensībām, aicinām sazināties ar fitnesa zāles “Power House Liepāja” vadītāju Jāni Putru: mob.: 28 306 878. e-pasts: janisputra1@inbox.lv.