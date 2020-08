Noskaidroti "Bruģa bumbas" 2020. gada čempioni

Sestdien, 22.augustā, Kristapa Porziņģa basketbola laukumā Jūrmalas parkā visai sarežģītos laika apstākļos tika aizvadīts „Bruģa bumbas” FINĀLA posms, kurā tika noskaidroti visi 2020.gada Bruģa bumbas čempioni visās vecuma un dzimuma grupās.

Šī gada „Bruģa bumbas” čempionātā kopumā tika aizvadīti četri regulārā čempionāta posmi un visas vasaras garumā čempionātā piedalījās komandas ne tikai no Liepājas, bet arī Ventspils, Saldus, Skrundas un citām Liepājas tuvākajām pilsētām, vidēji posmā pulcinot 36 komandas jeb vairāk kā 100 dalībniekus, informē turnīra organizators Mārtiņš Kozlovskis.

FINĀLA posmā, kas norisinājās sestdien piedalījās tikai četras labākās kopvērtējuma komandas katrā vecuma grupā, kopā sapulcinot tikai pašus labākos no labākajiem. Fināla posmā norisināsies pusfināla un fināla spēles visas dienas garumā, noskaidrojot šī gada čempionus visās vecuma grupās.

Pašā mazākajā U15 vecuma grupā zēniem par čempioniem kļuva regulārā čempionāta spēcīgākā komanda “Gurķi”, kas finālā ar rezultātu 18:10 pārspēja “Ķieģeļus”. Savukārt godpilnā 3.pozīcija “ĢRA” basketbolistiem, kuri spraigā cīņā ar rezultātu 10:8 pieveica “Auzāns” komandu. Savukārt U18 vecuma grupā jauniešiem uzvaras laurus plūca regulārā čempionāta vicelīderi “Burkāns”, kuri finālā sīvā cīņā ar rezultātu 14:12 pārspēja regulārā čempionāta līderus “Nezinu”. Taču godpilnā 3.pozīcija tika “LME” basketbolistiem.

MIX grupā čempions tika noskaidrots intrigu pilnā mača galotnē, kur izšķirošo tālmetienu pašās spēles beigās realizēja Dāvis Silenieks, atnesot “The Process” uzvaru pār “Oskara Transports” komandu ar rezultātu 21:19. Savukārt bronzas spēlē “Supertuss” ar rezultātu 20:14 sakāva “Ventas” vienību. U99 grupā dāmām savu pārākumu apliecināja regulārā čempionāta uzvarētājas “Veselības” grupa, kuras finālā interesantā galotnē, ne bez veiksmes palīdzības, pārspēja “Lēdiju” komandu. Savukārt bronzas godalgas tika “Tu jau nevarētu” komandai, kura salīdzinoši viegli tika galā ar “Yolo” basketbolistēm.

Spraigas cīņas bija vērojamas arī prestižajā U99 vīriešu konkurencē, kur uzvaras laurus plūca “Oskara Transports” basketbolisti, pārspējot “Supertuss” komandu negaidīti pārliecinoši ar rezultātu 21:14. Savukārt bronzas cīņā ventspilnieku “Venta” ar rezultātu 19:15 pārspēja “The Process” komandu, izcīnot godpilno 3.pozīciju.

Pasākuma laikā tika noskaidrots arī šīs sezonas meistarības konkursa uzvarētājs un par to kļuva 4.posma uzvarētājs Emīls Vizulis, kurš uzrādīja teicamu sniegumu gan priekšsacīkstēs, gan finālā, tādējādi pelnīti tiekot pie galvenās balvas - 100 EUR dāvanu kartes no tirdzniecības nama „Kurzeme”. Zīmīgs ir arī fakts, ka Emīls izcīnīja čempiona titulus arī U15 vecuma grupā zēniem un U18 vecuma grupā jauniešiem, tādējādi šo dienu noslēdzot ar grandiozu balvu klāstu.

Līdz ar to, šīs vasaras “Bruģa Bumbas” sezona ir noslēgusies. Kopumā tika aizvadīti pieci posmi un vidēji posmā startēja aptuveni 36 komandas. Spēles bija interesantas un tagad basketbolistiem pamazām ir jāsāk gatavoties basketbolam iekštelpās.

Sacensību organizatori vēlas teikt lielu paldies visiem dalībniekiem un noteikti arī atbalstītājiem, bez kuru palīdzības šis čempionāts nebūtu iespējams. Īpašs paldies Porzingis Family Foundation, kurš katram čempionu sastāva dalībniekam dāvāja 100 EUR dāvanu karti no sporta zīmolu veikala “Sportland”.

“FINĀLA” posma rezultāti:

U-15 zēni

1.vieta „Gurķi” (Emīls Vizulis, Jānis Dejus, Kristers Briška, Ričards Auznieks)

2.vieta “Ķieģeļi” (Markuss Petkuss, Rūdolfs Millers, Eduards Straume, Kristaps Ramons)

3.vieta “ĢRA” (Ģirts Fromanis, Artūrs Vikštrēms, Edvards Vierpe, Ričards Tomsons)

U-18 jaunieši

1.vieta „Burkāns” (Emīls Vizulis, Rihards Dzērve, Maksims Rodins, Uvis Deķeris)

2.vieta „Nezinu” (Daniels Stirna, Raivo Cālītis, Artis Cālītis)

3.vieta “LME” (Linards Ore, Elvis Polis, Matīss Stolovskis)

U-99 vīrieši

1.vieta „Oskara Transports” (Niks Lagzdiņš, Raivis Kabiņeckis, Kristaps Kabiņeckis, Aivis Sils)

2.vieta „ Nīca/Supertuss” (Artūrs Malakausks, Matīss Caune, Raivis Kalējs, Andžs Korps)”

3.vieta „The Process” (Markuss Gūža, Jānis Ķudis, Dāvis Silenieks, Toms Biters)

U-99 dāmas

1.vieta „Veselības grupa” (Mariona Tamsone, Ieva Baumane, Elīna Zvaigzne, Annija Ķergalve)

2.vieta „Lēdijas” (Karlīna Kalna, Katrīna Dzintare, Nikola Ruperte, Natālija Baškevica)

3.vieta “Tu jau nevarētu” (Ilze Kalna, Enija Meļķe, Luīze Briede)

MIX grupa

1.vieta „The Process” (Jānis Ķudis, Dāvis Silenieks, Toms Biters, Ieva Baumane)

2.vieta „Oskara Transports” (Kristaps Kabiņeckis, Raivis Kabiņeckis, Niks Lagzdiņš, Luīze Briede)

3.veta “Supertuss” (Andžs Korps, Raivis Kalējs, Artūrs Malakausks, Ance Zariņa)

Meistarības konkursa finālisti:

1.posms Toms Stupele

2.posms Kristens Herings

3.posms Eduards Smiltnieks

4.posms Emīls Vizulis

Kopvērtējums: Emīls Vizulis