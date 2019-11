Noskaidro Durbes novada čempionus galda tenisā

Durbes novada atklātajā čempionātā galda tenisā novembra sākumā par medaļām cīnījās 55 dalībnieki no Durbes novada, Pāvilostas, Rucavas, Liepājas, Kapsēdes un Nīcas, vēstīts Durbes novada mājaslapā.

Vīriešiem A grupā par Durbes novada čempionu kļuva pāvilostnieks Aldis Barsukovs, otro vietu ieguva durbenieks Roberts Buļko, bet trešais bija liepājnieks Askolds Vētra. Ceturto vietu izcīnīja durbenieks Roberts Jakovļevs, piektais bija kapsēdnieks Jānis Ļūbinovičs, bet sestais palika nīcenieks Roberts Šīmanis.

Sievietēm A grupā triumfēja Indra Šīmane, otrā bija Daniela Venškevica (abas no Nīcas), bet trešo vietu izcīnīja durbeniece Baiba Rone, ceturtajā vietā atstājot nīcenieci Kseniju Jansoni.

Zēniem B grupā par Durbes novada čempionu kļuva pāvilostnieks Kristiāns Roberts Gertsons, otrais bija nīcenieks Kristers Apinis, bet trešais – durbenieks Daniels Lankups. Meitenēm šajā grupā zelta medaļu ieguva rucavniece Sanija Dejus, otrā bija rucavniece Sonora Pērkona, aiz sevis atstājot durbenieces Kristīnu Kseniju Bogdanu un Ailindu Geruļsku.

Zēniem C grupā uzvarēja Emīls Ronis, otrais bija Dāvis Kristians Siljānis, bet trešais palika Elans Ansons (visi no Durbes). Labāko sešniekā vēl iekļuva rucavnieki Kristians Kalnītis, Aleksis Ralfs Zeme un durbenieks Kārlis Gustavs Šķuburs. Meitenēm šajā grupā par čempioni kļuva Agneta Smiltniece, otrā bija Katrīna Ate, bet trešo vietu ieguva Renāte Freimane (visas no Rucavas). Labāko sešniekā vēl tika durbenieces Madara Gaule, Madara Lagzdiņa un rucavniece Lāsma Lībeka.

Zēniem D grupā pirmo vietu iezcīnīja nīcenieks Artūrs Lūks, otrais bija rucavnieks Martins Zuļģis, bet trešais palika durbenieks Ģirts Kristians Ansons. Labāko sešniekā vēl iekļuva durbenieki Dāvis Lankovskis, Didzis Eidiņš un Ainars Pabērzis. Meitenēm šajā grupā par čempioni kļuva Emma Dirbie, aiz sevis atstājot pāvilostnieces Airitu Barsukovu un Montu Tumpeli.