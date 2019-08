"Norrkopping" treneris pēc uzvaras: "Liepāja" mūs izaicināja visas spēles garumā

Liepājnieku sniegums esot bijis izaicinošs, pēc piektdien gūtās uzvaras UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas otrajā kārtā pār "Liepāju", kluba mājaslapā citēts Zviedrijas vienības "Norrkopping" treneris Jens Gustafsons, vēsta LETA.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka "Liepāja" piektdien UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas otrajā kārtā atbildes mačā ar 0:1 piekāpās Zviedrijas klubam "Norrkopping", bet divu maču summā piedzīvots zaudējums ar 0:3.

"Bija patīkami nodrošināt uzvaru pašā mača galotnē," teica vienīgo vārtu autors Seads Hakšabanovičs, kurš piebilda, ka spēlēt šajā turnīrā ir ļoti aizraujoši. "Spēles ir interesantas un redzot šādus mačus pa televizoru, tu nodomā ka arī reiz vēlētos spēlēt tādā līmenī. Tā nu šobrīd mums būs tāda iespēja."

Uzbrucējs ar vārtiem izcēlās vien minūti līdz mača pamatlaika beigām, bet ar to bija gana, lai svinētu uzvaru mačā un arī divu spēļu summā.

Tikmēr komandas galvenais treneris Gustafsons bija gandarīts par to, ka izdevās neielaist vārtus. "Esmu lepns ar to, kā komanda aizvadīja pirmās divas, tāpat arī otrās divas spēles. Izdzīvojam Eiropas līgas piedzīvojumus, un tas ir lieliski," priecīgs par uzvaru bija speciālists, norādot, ka ikviena spēle ir grūta, tāpēc rezultāts neveidojas pats no sevis.

Kvalifikācijas trešajā kārtā "Norrkopping" vienībai būs jāspēlē ar Izraēlas klubu Beerševas "Hapoel".

"Ir aizraujoši pirmo reizi iekļūt UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešajā kārtā. Nevaru vien sagaidīt, kad tiksimies ar Beerševas komandu," par nākamās kārtas spēlēm teica Gustafsons.

Treneris arī uzteica liepājnieku spēli, piezīmējot, ka svarīgi bijis saglabāt nullīti uz rezultāta tablo. "Viņi mūs izaicināja visas spēles garumā. Tāpēc, ja mēs būtu atļāvuši viņiem gūt vārtus - domāju, ka visi saprot, kas varēja notikt. Mums bija ļoti svarīgi neielaist vārtus, bet Seada pienesums un enerģija bija tieši tas, kas vajadzīgs," teica speciālists.

Šosezon vietējā čempionātā "Norrkopping" aizvadījusi 18 spēles, iekrājot 28 punktus, kas pašlaik dod septīto vietu.