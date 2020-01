Šo sestdien, 25. janvārī, sporta zālē “Daugava” no pulksten 10 norisināsies starptautisks kikboksa turnīrs bērniem "Atklātais Liepājas čempionāts kikboksā bērniem". Sacensības plānojas būt ļoti interesantas, jo pieteikušies daudzi talantīgi sportisti, gan no Latvijas, gan no kaimiņu valstīm.

Organizatori norāda, ka čempionātā būs pārstāvēti vairāk nekā 20 sporta klubi. Norises vieta sporta zāle Daugava (Bāriņu iela 12, Liepāja), ieeja skatītājiem bez maksas, informē sporta kluba “Ballistic boxing club”menedžeris Pēteris Vītols.

Sacensības rīko biedrība, Sporta klubs “Ballistic boxing club” sadarbībā ar Latvijas Kikboksinga federāciju un Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldes atbalstu.