Nedēļas nogalē notiks Vaiņodes novada Sporta svētki

Piektdien pulksten 18.30 Vībiņu parkā ar pludmales volejbola sacensībām sāksies Vaiņodes novada Sporta svētki. Pludmales volejbolā komandā jābūt diviem dalībniekiem. Piektdien pulksten 19 Vaiņodes daudzfunkcionālajā sporta laukumā būs ielu futbols. Komandā jābūt trim vīriešiem un vienai sievietei, informē Vaiņodes novada sporta metodiķis Ainārs Pāvils.

Sestdien pulksten 10 Vaiņodes stadionā būs svētku atklāšana. No pulksten 10.10 līdz 13.30 plānotas sacensības basketbolā (trīs vīrieši un divas sievietes), pludmales handbolā (trīs vīrieši un divas sievietes), loka šaušanā (četri vīrieši un trīs sievietes), kā arī pirmā stafete. No pulksten 13.30 līdz 14.30 būs bērnu skrējiens, kurā varēs piedalīties bērni līdz 12 gadu vecumam ieskaitot. Skrējienā dosies arī māmiņas ar ratiņiem. Pulksten 14.30 sāksies tautas bumba (četri vīrieši un trīs sievietes) un vairākas stafetes. Finālā būs zviedru stafete, kurā jābūt diviem vīriešiem un divām sievietēm. Komandā jābūt septiņiem līdz 12 dalībniekiem, no kuriem vismaz trīs ir sievietes.

Pulksten 19 apbalvos katra sporta veida pirmo trīs vietu ieguvējus. Pulksten 19.30 svētku koncertā uzstāsies mūziķis Tomass Kleins. Pulksten 22 balle Vaiņodes daudzfunkcionālajā sporta laukumā kopā ar grupu Taizers. Pusnaktī būs loterija.

Lielās komandas var pieteikties līdz 14. augustam, pārējie dalībnieki un komandas sev vēlamajā disciplīnā - sacensību dienā.