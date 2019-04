Svētdien Aizputē atklās 2019. gada Latvijas motokrosa čempionātu

Lai arī motokrosa sezona, pateicoties samērā maigai ziemai, Latvijā tikpat kā nav pārtrūkusi un šur tur jau ir aizvadīti daži LaMSF paspārnē notiekošie moto pasākumi, šīs nedēļas nogalē 28.aprīlī Aizputes Misiņkalna trasē startēs prestižākās motokrosa pašmāju sacensības – 2019.gada Latvijas atklātais čempionāts, informē LaMSF sabiedrisko attiecību pārstāvis Jānis Pastars.

Līdzjutējiem būs iespēja vērot MX85, MX125, MX2, MX1, Kvadraciklu, kā arī Blakusvāģu klašu startus un diena, kas tiek prognozēta tīri vasarīga, solās būt karsta gan burtiskā, gan pārnestā nozīmē. Lai svētdien līdzjutēju iecienītajā blakusvāģu klasē būtu kuplāks dalībnieku pulks, ar vietējās pašvaldības atbalstu, paralēli vadošo sportistu cīņām Latvijas čempionātā, tiks izcīnīts Aizputes Novada Kauss, kurā blakusvāģu amatieru un arī kvadraciklu amatieru ieskaitēs tiks dota iespēja pacīnīties par naudas balvām. Tā kā ne Lietuvā, ne Igaunijā svētdien nav paredzēti citi motokrosi, tad ar pamatotām cerībām var gaidīt, ka dalībnieku sastāvu spēcinās arī mūsu kaimiņvalstu motosportisti.

Katru gadu viena no Latvijas motokrosa čempionāta lielākajām intrigām ir bijusi komandu ieskaite, kurā lielākai punktu ražai, komandu menedžeri palīgā aicina spēcīgus ārzemju braucējus. Tādējādi Latvijas čempionātā līdzjutējus trasē nereti ir priecējuši arī pasaules čempionāta dalībnieki. Šogad sacensību kopējā sportiskā līmeņa paaugstināšanai kalpos arī ziemā panāktā vienošanās par Baltijas čempionātu, kas tiks aizvadīts trīs posmos, pa vienam katrā valstī. Mūsmājās tas ir ieplānots apvienojumā ar Latvijas čempionāta noslēdzošo posmu Cēsīs 8.septembrī. Pavisam Latvijas čempionātā šogad notiks pieci posmi, kas sastādot kalendāru, tika ieplānoti tā, lai nepārklātos ar Igaunijas un Lietuvas nacionālo čempionātu datumiem. Kā jau pēdējos gados ierasts, Igaunijas un Latvijas motosporta federācijas ir panākušas vienošanos arī par diviem kopējiem posmiem, pa vienam katrā valstī. Tuvākais no tiem jau pavisam drīz notiks Apē, kas vienlaicīgi būs arī ar tradīcijām bagātākais motokross mūsu platuma grādos – Vaidavas Kauss. Taču neskrienot notikumiem pa priekšu, turpinājumā mazliet par to, kāds braucēju sastāvs ir paredzams šonedēļ Aizputē.

Latvijas čempionāta komandu ieskaites uzvarām bagātākais klubs (11.reizes), Ventspils Rodeo MX Racing Team arī šogad tēmē uz sezonas galarezultātu tabulas augstāko ailīti. Komandas menedžeris Arvis Sanders atkal ir atradis iespējas kluba braucēju rindas pastiprināt ar divkārtējo Latvijas MX1 eksčempionu igauni Prītu Ratsepu, kurš aizvietojot studiju prakses prombūtnē esošo Kristeru Drevinski, šajā sezonā brauks MX2 ieskaitē. Kā otrs ārzemnieks Rodeo motoklubā būs Igaunijas 2016.gada MX2 klases čempions Karels Kutsārs. Viņš savukārt šogad būs uz jaudīgākā MX1 motocikla un sastādīs nopietnu konkurenci savam kluba biedram 2013.gada eiropas visečempionam Open klasē Tomam Macukam, kurš pēc vairāku gadu prombūtnes, atkal ir atgriezies titulētā Ventspils motokluba paspārnē un tāpat kā iepriekšminētais Kutsārs cīnīsies MX1 ieskaitē. Vēl komandu pārstāvēs uz MX125 klasi pārgājušais Aleksis Araids un uz 85cc mocīša pārkāpušais Kristers Janbergs.

Tikpat nopietns pretendents uz komandu ieskaites čempiona titulu ir motoklubs MX Moduls, kura sastāvs, pateicoties menedžera Valda Seratinska pūlēm, ir nokomplektēts ar ne mazāk skanīgiem uzvārdiem.

Jaudīgāko MX1 klasi pārstāvēs Matīss Karro, kurš papildus savulaik Latvijā izcīnītiem tituliem ir bijis arī Anglijas MX2 klases čempions un šobrīd piedalās pasaules motokrosa “augstākās sabiedrības” – MXGP sacensībās eiropā notiekošajos posmos. MX2 klasē savu pagājušajā gadā izcīnīto Latvijas čempiona titulu centīsies nosargāt cēsinieks Kārlis Sabulis. Kārlim MX Moduls klubs sniedz atbalstu arī starptautiskajos mačos, kuros viņš pārstāv vācu WZ Racing un ar atzīstamiem rezultātiem šosezon ir startējis EMX250 eiropas čempionātā, attiecīgi Lielbritānijā ieņemot 11.vietu kopvērtējumā, bet Itālijā, Arco Di Trento trasē, tika izcīnīta 7.vieta kopvērtējumā. Savukārt Vācijas čempionāta 1.posmā spēcīgākajā ADAC MX Masters ieskaitē Sabuļa kontā 5.vieta kopvērtējumā. Vēl MX Moduls MX2 klasē startēs pagājušā gada Latvijas čempionāta kopvērtējuma ceturtās vietas ieguvējs Gunvaldis Vēsmiņš. MX125 klasē šogad savu varēšanu centīsies apliecināt 2017.gada MX85 klases Latvijas čempions Mairis Pumpurs. Visbeidzot MX85 klasē Aizputē būs redzams viens no spožākajiem jaunākās paaudzes motokrosistiem Edvards Bidzāns. 2016.gada eiropas čempiona tituls trenera Arņa Kalniņa audzēknim nav ļāvis gulēt uz lauriem un šogad Edvarda uzvaru lādītē jau ir Vācijas ADAC čempionāta 1.posmā izcīnītā 1.vieta MX Junior Cup 85 ieskaitē.

Pagājušās sezonas Latvijas čempionāta klubu ieskaites kopvērtējuma trešās komandas MX Ādaži menedžeris un aizvien nenogurdināmais pilots Leons Kozlovskis atklāja, ka šajā sezonā klubs paļausies tikai uz saviem spēkiem un ārzemnieki šogad vienības rindas nepapildinās. Visam pamatā finansiāli apsvērumi un to var saprast, jo nodokļu reformas ietvaros veiktās izmaiņas ziedojumu likumā diemžēl ir apturējušas daudzu naudas devēju interesi par sportu. Taču labi, ka tomēr vēl aizvien uzrodas entuazisti, kas sava biznesa ienākumu daļu tomēr ir gatavi novirzīt motosporta atbalstam.

Tikai pirms trim gadiem izveidotā komanda “Salacas Kauss”, kas sākotnēji tika organizēta vienīgi ar blakusvāģu ekipāžām, savu sastāvu laika gaitā nu ir paplašinājusi arī ar solo klašu pārstāvjiem. Tas deva iespēju noslēgt 2018.gadu kā ceturtajai spēcīgākajai Latvijas komandu čempionāta kopvērtējumā. Šosezon kluba krāsas gatavi pārstāvēt sportisti, kuru uzvārdi motokrosa aprindās īpašus komentārus neprasa. Bakusvāģu klasē tie ir Māris Rupeiks ar kantētāju Kasparu Liepiņu, Jānis Daiders, kas šogad būs pārī ar igauņu līdzbraucēju Tanelu Koivu un brāļi Jānis/Pēteris Jegorovi. Kvadraciklu ieskaitē Salacas Kausa rindās ir gatavs startēt divkārtējais eiropas čempions Edgars Meņģelis un viens no jaunās kvadru braucēju paaudzes talantīgākajiem pilotiem Emīls Sigajevs. MX1 klasi pārstāvēs kādreizējais Latvijas čempions Dāvis Līvs, bet MX2 Toms Babris, Ingars Asma un Ralfs Edgars Ozoliņš.

Kā pastāstīja motokluba menedžeris Varis Ķūrēns, iespējams, ka Aizputē Salacas Kausa komandai pievienosies vēl kāds no spēcīgajiem igauņu sportistiem. Taču tas lai paliek intrigai. Tāpat kā arī tas, ko vēl šā gada aprīļa pēdējā svētdienā Latvijas čempionāta pirmajā posmā Aizputē ir gatavi likt pretī pārējie motokrosa klubi.

Savukārt sestdien, 27. aprīlī, Aizputē notiks Latvijas amatieru čempionāts motokrosā. Sacensību sākums pulksten 10.