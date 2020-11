"AZ-Kazdangas" līderi - Selderiņš, Grāmatnieks un Zundovskis - atklāj šosezon sasniegto

Portāls "Rekurzeme" Liepājas moto kompleksā "Motoparks Lauma" notiekošo sacensību "Cross Country" laikā uz sarunu aicināja Aizputes novada motosporta komandas "AZ-Kazdanga" līderus Gintu Selderiņu, Gati Zundovski un Arvi Grāmatnieku. Viņi dalās iespaidos, kā šosezon veicies Latvijas motokrosa trasēs.

"Šis gads ir bijis ļoti labs, sāku ar jaunu motociklu šopavasar un daudzos posmos ir sanācis piedalīties. Ir ļoti labi rezultāti," stāsta Arvis Grāmatnieks Viņš norāda, ka pārsvarā brauca Nacionālajā kausa izcīņā, bija arī "Cross Country" posms un Latvijas amatieru čempionāta sacensības. "Nacionālajā kausa izcīņā ceturtā vieta bija augstākā kopvērtējumā, kas priekš manis, es domāju, ir diezgan labi. Tas bija pēdējā posmā Jūrkalnē. Ar katru sacensību man sanāca arvien labāk," gandarīts ir A. Grāmatnieks.

A. Grāmatnieks atklāj, ka pirms "Cross Country" noslēguma Liepājā viņš vēl bija startējis posmā Stendē, kurš viņš savā klasē trīs braucēju konkurencē bija otrais. Kazdandznieka šā gada sacensību sarakstā ir arī "Vaidavas kauss". "Tur gan rezultāti nekādi diži labie nebija, jo trase bija smaga, bet izbaudīju trasi, pabraucu priekš pieredzes," uzsver A. Grāmatnieks.

"Sezonas sākumā man nebija nekāds mērķis, gribēju apgūt lielo motociklu, jo pirms tam braucu ar mazo. Tas arī izdevās," uzskata A. Grāmatnieks. Viņš pirms "Cross Country" noslēguma posma Liepājas moto kompleksā "Motoparks Lauma" bija pārliecināts, ka pēdējais posms prasīs daudz spēka. "Redzēsim, pietiks vai nepietiks," pāris minūtes pirms starta teic kazdandznieks.

"Šogad neko baigi plānojis nebiju. Esmu šogad tikai pāris posmus uzbraucis sava prieka pēc, nekādi baigi dižie plāni nebija. Hobija pēc uzbraucu trīs posmus Nacionālajā kausā. Rezultāti bija viduvēji. Biju pa vidu Open C klasē. Šis "Cross Country" posms Liepājā man šogad būs pirmais un pēdējais. Šogad baigi daudz nav braukts, arī uz treniņiem īpaši neesmu braucis, tāpēc Liepāja man šoreiz ir liels izaicinājums," smejas "AZ-Kazdanga" braucējs Gatis Zundovskis. Viņš piebilst: "Domāju, ka ar spēkiem būs tā, kā būs".

"Liepājas posms ir izaicinājums izturēt līdz galam, pārbaudīt un saprast savu līmeni. Baigi gatavojies neesmu. Šī sezona ir tāda, ka pavasarī bija Covid-19 un liegumi, tad plāni izjuka un noskaņojums nebija braukt, līdz ar to šis gads ir brīvā režīmā. "Lauma" ir viena no tām izaicinošajām trasēm, smaga. Man patīk smagas trases," stāsta Artis Selderiņš. Viņš šosezon ir piedalījies pāris motokrosos, izvēloties trases, kuras patīk. "Arī Ķegumā uzbraucu, kur bija Nacionālais kauss. Pēcpusdienā tieši uz brauciena sākumu uznāca lietus, beigās no patīkamās trases brauciens izvērtās par diezgan smagu un izaicinošu. Beigās prieks no braukšanas bija mazāks, vairāk fiziska ņemšanās, bet bija interesanti," stāsta A. Selderiņš.

Visi trīs braucēji šobrīd ir aktīvākie "AZ-Kazdanga" komandā, kuri nes Kazdangas vārdu Latvijas mototrasēs. G. Selderiņš norāda, ka uz treniņiem sarodas vairāk braucēju, bet sacensībās viņi startē trijatā.