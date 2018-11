Minirallija 2019. gada sezonu sāks Liepājā; nākamgad dalībniekus sagaidīs pārmaiņas

Aizvadītajā 2018. gada minirallija sezonā, kas sastāvēja no četriem posmiem: “Gulbis” Gulbenes novada ceļos, “Saldus” Saldus novada ceļos, “Karosta” Liepājas novada ceļos, “Latvija”, kas notika Biķernieku trasē, spītējot neierasti karstajai vasarai, visos posmos piedalījās liels skaits dalībnieku un arī posmu organizatori bija pacentušies, lai braucējus iepriecinātu ar interesantiem ceļiem un rallija maršrutiem, kuros dalībniekiem spert savus pirmos soļus minirallijā, vēstīts Latvijas Automobiļu federācijas mājaslapā.

Plaši pārstāvēta šogad bija jaunizveidotā “2WD Rookie” klase, kurā piedalījās dalībnieki bez iepriekšējas pieredzes minirallijā, ar vientilta piedziņas automašīnām. Šī klase piedzīvoja dalībnieku skaita kulmināciju minirallijā “Latvija”, kur tajā startēja 18 ekipāžas. “Rookie” klases galvenā ideja ir piesaistīt jaunus dalībniekus, bez iepriekšējas pieredzes, tādējādi arī savstarpēji aizvadot interesantas cīņas savā starpā.

Kopā 2018.gada sezonā minirallija piedalījās 136 ekipāžas, kas ir labs rādītājs – pasākums kļūst aizvien populārāks dalībnieku vidū.

LAF Standarta Automobiļu komisijas padomes vadītājs Eduards Kalve komentē, kas dalībniekus sagaida jaunajā 2019.gada sezonā: “2018.gadā smagi strādājām, lai minirallijs kļūtu populārāks, redzamāks, lai sacensību sarakstos nāktu klāt jauni dalībnieki. Domāju, ka dalībnieku skaita pieaugums no posma uz posmu apstiprina to, ka izvēlētais kurss ir pareizs. Darbs pie pasākuma popularizēšanas turpināsies arī 2019.gadā.”

Eduards turpina: “Minirallija sezonas vidū komisijas ietvaros diskutējām par to, kā vēl uzlabot šīs disciplīnas sacensību norisi, kas pietrūkst. Padomes locekļi, konsultējoties ar posmu organizatoriem, nonāca pie vienota secinājuma – minirallija distanci nepieciešams pagarināt. Vienojāmies, ka esošo 15km vietā, 2019.gadā veicamā distance tiks pagarināta no 20km līdz pat 25km, atkarībā no konkrētās norises vietas iespējām izveidot šādu trases garumu. Domājam, ka šī ziņa noteikti iepriecinās visus esošos dalībniekus un palīdzēs piesaistīt jaunus. Dalībniekiem gan jāņem vērā, ka pagarinot veicamo trases garumu, paaugstināsies arī dalības maksa, no līdzšinējiem 100 EUR, uz 150 EUR. Tas ir absolūti nepieciešams solis, lai nodrošinātu kvalitatīvu sacensību norisi. Apstiprināts arī jaunās sezonas kalendārs, un tajā ir iekļauts jauns minirallijs – “Cēsis”. Liels prieks, ka izdevies piesaistīt jaunu organizatoru, nav šaubu, ka šis būs lielisks minirallijs.”

Minirallija, 2019.gada sezonas kalendārs:

1.posms: 5.maijs, “Liepāja”,

2.posms: 8.jūnijs, “Gulbis”,

3.posms: 6.jūlijs, “Cēsis”,

4.posms: 21.septembris, “Saldus”,

5.posms: 19.oktobris, “Latvija”.