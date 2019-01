Medijs: Porziņģis šosezon laukumā varētu arī neatgriezties

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Ņujorkas "Knicks" šajā sezonā laukumā varētu arī neatgriezties, prognozē laikraksts "The New York Post".

Pašlaik 23 gadus vecais Porziņģis turpina atkopties no smaga ceļgala savainojuma, ko viņš guva pērn februārī. Šobrīd nav noteikts konkrēts periods, kad latvietis varētu atgriezties, bet nākamās pārbaudes viņam gaidāmas februāra vidū, vēsta LETA.

Ir pavisam skaidrs, ka Porziņģis neatgriezīsies vismaz līdz tam laikam, turklāt "The New York Post" prognozē, ka tas šosezon varētu tā arī nenotikt.

Vēl piektdien "Knicks" galvenais treneris Deivids Fizdeils vēroja Porziņģa individuālo treniņu un bija priecīgs par redzēto.

"Šodien pavēroju Kristapa treniņu un pie sevis nodomāju: "Jēziņ, manā komandā ir šāds 220 centimetrus garš zvērs!" Porziņģis par to sāka smieties," pauda Fizdeils. "Kristaps progresē un šobrīd atrodas labā stāvoklī, tomēr mēs vēl joprojām esam piesardzīgi. Tai pat laikā mudinām viņu sasniegt nākamo līmeni."

Fizdeils arī uzslavēja Porziņģa pozitīvo domāšanu šīs traumas laikā.

"Neesmu redzējis, ka viņš kādā brīdī būtu palicis psiholoģiski vājš. Domāju, mēs visi esam uz pareizā ceļa. Kristapa ķermenis izskatās lieliski, tas ir spēcīgs. Ir tikai laika jautājums, kad viņš atgriezīsies komandā," sacīja Fizdeils. "Acīmredzot Porziņģim pietrūkst basketbola. Šis ceļš bijis grūts, bet viņš paliek arvien spēcīgāks."

Sagaidāms, ka Porziņģis nedosies kopā ar "Knicks" komandu uz tās nākamnedēļ paredzēto spēli Londonā pret Vašingtonas "Wizards".

Pārbūvē esošā "Knicks" ar desmit uzvarām 42 spēlēs Austrumu konferencē ieņem 13.vietu un reāli nepretendē uz dalību izslēgšanas turnīrā.

"Knicks" klubs Porziņģi izvēlējās 2015.gada draftā ar kopējo ceturto numuru. Līdz šim viņš savas NBA karjeras laikā katrā no mačiem vidēji iemetis 17,8 punktus un izcīnījis 7,1 atlēkušo bumbu.