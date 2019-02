Mediji: Porziņģis vēlējies tikt aizmainīts uz "Nets", "Clippers", "Raptors" un "Spurs"

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis vēlējies tikt aizmainīts uz Rodiona Kuruca pārstāvēto Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Bruklinas "Nets", Losandželosas "Clippers", Toronto "Raptors" vai arī Dāvja Bertāna pārstāvēto Sanantonio "Spurs", vēsta laikraksti "The New York Times" un "The New York Post".

Tikmēr Porziņģa pašreizējā vienība Dalasas "Mavericks" neesot bijusi latvieša vēlmju sarakstā.

Žurnālists vēsta, ka Porziņģis sava iepriekšējā kluba Ņujorkas "Knicks" vadībai iesniedzis sarakstu ar četrām komandām, uz kurām vēlas tikt aizmainīts. Viņš tikšanās laikā ar klubu pauda nepatiku par to, kā "Knicks" pret viņu izturējusies, kā rezultātā Ņujorkas vienība bija pārliecināta, ka Latvijas basketbolists vēlas tikt prom, tāpēc noorganizējusi ievērojamu maiņas darījumu ar "Mavericks".

Porziņģis ar savu aģentu un brāli Jāni tikšanos ar "Knicks" vadību bija iecerējis jau ātrāk par 31.janvāri, kad notika maiņas darījums, taču klubs atteicās no šādas iespējas. Īsi pēc tikšanās Jānis Porziņģis iesniedzis četru komandu sarakstu, uz kurām latvietis labprāt tiktu aizmainīts.

Laikraksts "The New York Post" arī ziņo, ka J.Porziņģis vēlējies iegūt lielāku lomu "Knicks" organizācijā, kā arī iesaistīt tajā sev tuvus cilvēkus, taču tas neesot izdevies.

Steins ziņo, ka neaizmainīšanas gadījumā Porziņģis bija gatavs doties uz Spāniju, kur turpinātu savu atveseļošanos no smagās ceļgala traumas.

"Knicks" darījumu esot veikusi tik savlaicīgi, jo baidījusies, ka "Mavericks" un citu komandu interese par latvieti varētu pazust, kad kļūtu plašāk zināms, ar kurām vienībām viņš saskata nākotni ilgtermiņā - "Nets", "Clippers", "Raptors" vai "Spurs".

Ņujorkas klubs arī neesot ticējis, ka Porziņģis var izaugt par tā vilcējspēku, jo viņš pašlaik atkopjas no nopietnas traumas, turklāt jau iepriekš viņš cīnījies ar savainojumiem, kā arī latvieša sniegums sezonas otrajās pusēs vienmēr palicis blāvāks.

Tiesa, "Mavericks" klubam pašlaik nav nekādas garantijas, ka Porziņģis tajā paliks ilgtermiņā. Izskanēja informācija, ka viņš šovasar varētu parakstīt kvalifikācijas līgumu par mazāku summu, lai nākamgad kļūtu par brīvo aģentu un vienotos ar kādu citu komandu. Dalasas vienības vadība gan nepārprotami likusi manīt, ka vēlas, lai latvietis komandā paliktu uz ilgu laiku.

Neoficiāli izskanējušas runas, ka Porziņģis vismaz pagaidām no domas par kvalifikācijas līgumu ir atteicies, jo vēlas sākotnēji iepazīt "Mavericks" klubu. Šovasar latvietis gan kļūs par ierobežoti brīvo aģentu un viņam piedāvājumus varēs izteikt jebkura vienība, tomēr "Mavericks" būs tiesības tam pielīdzināties un paturēt basketbolistu.

"Knicks" klubs Porziņģi izvēlējās 2015.gada draftā ar kopējo ceturto numuru. Līdz šim viņš savas NBA karjeras laikā 186 spēlēs vidēji iemetis 17,8 punktus un izcīnījis 7,1 atlēkušo bumbu. Savukārt iepriekšējā sezonā viņš 48 spēlēs caurmērā guva 22,7 punktus, izcīnīja 6,6 atlēkušās bumbas un bloķēja 4,8 metienus.