LSSS jaunā basketboliste piedalās starptautiska projekta nometnē

Latvijas Jaunatnes Basketbola līga sadarbībā ar FIBA projektu ''Her World, Her Rules'' no 5. līdz 8. janvārim rīkoja treniņnometni U10 un U11 vecuma grupas meitenēm “Jautra basketbola treniņnometne meitenēm”. No Liepājas Sporta Spēļu skolas nometnē piedalījās treneres Egitas Lāces audzēkne Ance Kočetkova.

No 5. līdz 8. janvārim sporta kompleksā “Ķeizarmežs” pulcējās nometnes dalībnieces. Organizatoru mērķis bija potenciāli garām meitenēm dot iespēju ieraudzīt savu vietu basketbolā. Dot iespēju attīstīties vidē, kur visas ir vienādā sportiskā līmenī un ar līdzīgām spējām, informē LSSS pārstāve Simona Laiveniece.

Nometnē bija aicinātas piedalīties arī tās meitenes, kurām šobrīd vēl nav intereses par basketbolu, bet laika gaitā tā varētu rasties. Četru dienu laikā dalībniecēm bija gan praktiskas, gan teorētiskas nodarbības, notika basketbola spēļu apmeklēšana.

LSSS basketbola trenere Egita Lāce, kura Anci Kočetkovu izvirzīja dalībai nometnē, par savas audzēknes panākumiem ir priecīga: “Galvenais, ka Ancei nometne patika, viņa ieguva jaunus draugus un jutās novērtēta. Man kā trenerei ir svarīgi, ka basketbolistei bija iespēja pastrādāt arī ar citu treneri, gūstot jaunu pieredzi.”

Šī bija tikai pirmā šāda veida nometne, bet būs vēl vismaz divas, tā kā iespēja sevi izmēģināt basketbolā būs visām interesentēm.