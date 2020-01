"LPPP/Nīca" sarūpē "Oskara Transportam" pirmo zaudējumu

No 15. līdz 19. janvārim Liepājas Olimpiskajā centrā tika nospēlētas 9. kārtas spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Kopumā norisinājās sešās spēles, kur uzvarētājs lielākoties izšķīrās tikai pēdējās sekundēs. Pie pirmās uzvaras čempionātā tika arī “Promenade Hotel” basketbola komanda.

Trešdienas vakarā tika aizvadīta pirmā šīs kārtas spēle starp Liepājas sporta spēļu skolas audzēkņiem un veterānu komandu “Kraukļi”. Spēles sākumu stipri labāk iesāka jaunie sporta spēļu skolas audzēkņi, kuri pirmajās 10 minūtēs iekrāja 15 punktu vadību (27:12), taču sākot ar otro ceturtdaļu soli pa solim “Kraukļi” veica atspēlēšanos un beigu beigās spēja salauzt maču, izcīnot otro panākumu pēc kārtas ar rezultātu 80:74, Izcilu sniegumu šajā vakarā nodemonstrēja “Kraukļu” komandas līderis Gundars Olbačevskis, kurš pretinieku grozā sabēra 36 (!) punktus, viennozīmīgi kļūstot par mača galveno zvaigzni, informē čempionāta organizators Mārtiņš Kozlovskis.

Sestdien tika aizvadītas nākošās divas šīs kārtas spēles 2.divīzijas ietvaros. Vispirms, SK “Jumts” ne bez problēmām pārspēja “Liepājas Universitātes” komandu ar rezultātu 79:63. Savukārt dienas otrajā mačā pašreizējie līderi “Lesjofors” neatstāja nekādas cerības “Fēnikss” komandai, izcīnot pārliecinošu panākumu ar rezultātu 85:57. Uzvarētājiem labākais ar 23 gūtajiem punktiem bija Fēliks Stončaitis, bet “Fēnikss” rindās 16 punkti Dāvja Plūmes un Imanta Mincenberga rēķinā.

Svētdien norisinājās pēdējās trīs šīs kārtas spēles 1.divīzijas ietvaros un neviena no cīņām nenoslēdzās ar kādas komandas pārsvaru, kas pārsniedz 9 punktus. Pirmajā mačā starp “Ģeodēzists” un “Kempings ODS” vienībām uzvarētājs tika noskaidrots tikai pēdējās sekundēs, kur laimīgu uzvaru izcīnīja mērnieki, veicot neticamu atspēlēšanos pēdējās sekundēs un izraujot uzvaru burtiski no “Kempings ODS” rokām ar rezultātu 78:77. Uzvarētājiem teicamu un līdera cienīgu sniegumu nodemonstrēja komandas kapteinis Gatis Jagmins, kurš uzvaru kaldināja ar 37 (!) gūtajiem punktiem. Savukārt “ODS” komandu no zaudējuma neglāba arī Dāvja Silenieka 40 (!) gūtie punkti, kas ir šīs sezonas rezultativitātes rekords visā čempionātā.

Īpaši tika gaidīta šīs dienas otrā spēle starp abām pašreizējām līdervienībām “Oskara Transports” un “LPPP/Nīca”. Pirmā savstarpējā spēle noslēdzās ar “Oskara Transports” panākumu (73:62), līdz ar to, “LPPP/Nīca” šajā dienā noteikti vēlējās revanšēties saviem pretiniekiem, turklāt uzvarot pretiniekus arī vismaz ar 11 punktu pārsvaru. Mačs vilties nelika un spēle ritēja punkts punktā, taču tā izskaņā nedaudz sekmīgāki izrādījās “LPPP/Nīca”, revanšējoties saviem principiālajiem pretiniekiem ar rezultātu 79:70, lai gan nepieciešamā punktu starpība netika sasniegta. Uzvarētājiem labākais ar 16 gūtajiem punktiem bija Vairis Pusaudzis. Savukārt “Oskara Transports” rindās pa 12 punktiem guva Andis Zariņš un Kaspars Tiškus.

Dienas noslēgumā laukumā izgāja “Grobiņas” un “Promenade Hotel” komandas. Arī šī spēle ritēja punkts punktā un beidzot pie pirmā panākumu čempionātā tika “Promenade Hotel”, kas mača izskaņā pārspēja savus pretiniekus ar rezultātu 82:79. Teju pusi no komandas kopā gūtajiem punktiem guva komandas līderis Mārtiņš Kravčenko, kurš pretinieku grozā sabēra 37 (!) punktus. Savukārt “Grobiņas” komandu no zaudējuma neglāba arī Rolanda Silnieka 28 gūtie punkti.

Zīmīgi, ka pēc šīs kārtas spēlēm abās divīzijās vairs nav nevienas komandas, kura kaut reizi nebūtu piedzīvojusi kaut vienu zaudējumu, vai arī kura ne reizi nebūtu tikusi kaut pie vienas uzvaras!

Nākošās cīņas tiks aizvadītas jau šajā nedēļā. Vispirms trešdienas vakarā pulksten 19:00 tiks aizvadīta viena 2.divīzijas spēle starp “LSSS” un “Lesjofors” komandām. Savukārt turpinājums 2.divīzijas cīņām būs svētdien, 26.janvārī, kad tiks aizvadītas atlikušās divas šīs kārtas spēles. Vispirms pulksten 13:30 laukumā dosies “Gaviezes” un “Kraukļu” basketbolisti, bet uzreiz pēc tam spēkiem mērosies SK “Jumts” ar “Fēnikss” komandu. Spēles norisināsies LOC Arēnā, sporta zālē Nr.1. Ieeja skatītājiem bezmaksas.

Devītās spēļu kārtas rezultāti (15. janvāris):

“LSSS” – “Kraukļi” 74:80 (27:12, 18:25, 14:21, 15:22)

“LSSS”: Cebris 21, Ābele 20, Kravcovs 11, Vētra 7, Emīls Prokners 6, Timbra 5, Pauls Prokners 4, Svilis, Šisko, Brūveris, Kočetkovs

“Kraukļi”: Olbačevskis 36, Jakubauskis 15, Reinis Vilnītis 10, Atiķis 6, Krugļikovs 6, Horna 4, Mazais 2, Glazūns 1, Kolbergs

Devītās spēļu kārtas rezultāti (18. janvāris):

“Liepājas Universitāte” - SK “Jumts” 63:79 (14:26, 24:16, 17:18, 8:19)

“Liepājas Universitāte”: Simaitis 19, Zudavs 14, Rāts 8, Saldenieks 8, Vikštrēms 6, Osis 5, Kārkliņš 3, Gindra, Niķelis

SK “Jumts”: Mickāns 29, Frīdenbergs 18, Nauris Galdiks 13, Krūmiņš 6, Kristvalds 6, Zemgalis 3, Ceplenieks 2, Bergs 2, Kampars

“Lesjofors” – “Fēnikss” 85:57 (16:8, 19:9, 27:22, 23:18)

“Lesjofors”: Stončaitis 23, Bauze 13, Eihvalds 13, Andris Zvirbulis 12, Račis 11, Veršelis 10, Asars 3

“Fēnikss”: Plūme 16, Mincenbergs 16, Silavs 12, Ošenieks 10, Gailītis 3, Būčiņš, Fedotovs, Ločmelis

Devītās spēļu kārtas rezultāti (19. janvāris):

“Ģeodēzists” – “Kempings ODS” 78:77 (26:21, 18:17, 15:24, 19:15)

“Ģeodēzists”: Jagmins 37, Celms 14, Freimanis 11, Spinga 8, Arturs Ķudis 5, Veibelis 3

“Kempings ODS”: Silenieks 40, Kalve 12, Lazdenieks 7, Rodovičs 6, Gūža 5, Biters 3, Dreimanis 2, Lauva 2, Silakalns

“LPPP/Nīca” – “Oskara Transports” 79:70 (19:17, 23:23, 24:21, 13:9)

“LPPP/Nīca”: Pusaudzis 16, Pīternieks 13, Mareks Malakausks 11, Herings 10, Čaupjonoks 8, Korps 6, Ansons 6, Kalējs 5, Vainauskas 3, Leiteris 1, Štībelis, Kaspars

“Oskara Transports”: Zariņš 12, Tiškus 12, Raivis Kabiņeckis 9, Kristaps Kabiņeckis 9, Lagzdiņš 9, Lūsis 8, Sviklis 6, Pirktiņš 5

“Grobiņa” – “Promenade Hotel” 79:82 (18:22, 26:27, 22:12, 13:21)

“Grobiņa”: Rolands Silnieks 28, Dejus 19, Kalvāns 12, Edijs Silnieks 12, Bumbulis 8, Lasmanis, Mizēns

“Promenade Hotel”: Kravčenko 37, Kočetkovs 8, Semenkovs 8, Malkevičs 8, Jansons 7, Liniņš 6, Kalendra 4, Gaļkints 2, Ziedkalns 2, Dzērvēns, Sprūde