"LOC" posmā tiek noskaidroti pirmie "Bruģa bumbas" finālisti

Trešdien, 29.jūlijā, Liepājas Olimpiskā centra stāvlaukumā tika aizvadīts trešais „Bruģa Bumbas” čempionāta posms, kas kopumā pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu (42 komandas), tādējādi noskaidrojot pirmos finālistus 22.augusta FINĀLA posmam, informē čempionāta organizators Mārtiņš Kozlovskis.

Kopumā sacensības norisinājās piecās dažādās grupās. Meitenes savā starpā sacentās U-99 vecuma grupā, savukārt zēni U-15, U-18 un U-99. Kā arī spēles norisinājās ierastajā MIX grupā, kur cīņas vienmēr ir bijušas vienas no saistošākajām.

Par uzvarētājiem mazākajā U15 vecuma grupā jau trešo posmu pēc kārtas kļuva komanda “Gurķi”, bet 2.pozīcijā ierindojās vienība “ĢRA”. Godpilnā 3.vieta “Auzāns” basketbolistiem, kuriem izdevās pacelties pozīciju augstāk arī kopvērtējumā. Savukāt U18 vecuma grupā ko līdzīgu paveica komanda “Nezinu”, triumfējot trešo posmu pēc kārtas. Attiecīgi 2. un 3.vietā ierindojās “Albāņu Mafija” un “Young Blood”. Par uzvarētājām U-99 sieviešu konkurencē kļuva “Veselības grupas” spēlētājas, kuras finālā pārspēja savas sīvākās konkurentes “Tu jau nevarētu” komandu, tādējādi pārņemot līdera statusu arī kopvērtējumā. Godpilnā 3.vieta Bruģa Bumbas debitantēm “Margrietiņām”.

MIX grupā uzvaras laurus 3.posmā plūca komanda “Supertuss”, kuri spraigā fināla spēlē ar rezultātu 10:5 pārspēja “The Process” komandu. Savukārt cīņā par 3.vietu “Venta” ar rezultātu 9:8 uzveica “Oskara Transports” basketbolistus. Prestižajā U-99 grupā vīriešiem visu beidzot “Ventas” komandas dominanci pārtrauca “Supertuss”, kuri finālā ar rezultātu 7:5 pārspēja “The Process” vienību. Savukārt “mazajā finālā” par bronzas godalgām “Oskara Transports” reabilitējās “Venta” komandai par zaudējumu MIX grupā, izcīnot panākumu ar rezultātu 8:7.

Pasākuma laikā tika noskaidrots arī trešais finālists meistarības konkursam un par LOC posma uzvarētāju kļuva Eduards Smiltnieks, tādējādi papildinot finālistu skaitu, kuri pēdējā posmā, 22.augustā, cīnīsies par 100 EUR dāvanu karti no tirdzniecības nama „Kurzeme”. Atgādinām, ka pirmajos divos posmos vietu finālā nodrošināja ventspilnieks Toms Stupele un liepājnieks Kristens Herings.

Čempionāta ceturtais posms norisināsies jau pēc nepilnām divām nedēļām, 8.augustā – pie LOC Tenisa halles, kurā tiks noskaidroti itin visi fināla posma dalībnieki. Vairākās grupās šis posms izšķirs to, vai komanda spēs iekļūt fināla posmā, līdz ar to, emocijas un saspringtu spēļu pie LOC Tensa halles noteikti netrūks. Pieteikšanās sacensībām būs iespējama sacensību dienā 1 – 1,5 stundas pirms tā sākuma no pulksten 9:30 – 10:00. Dalības maksa no komandas 10 EUR, neatkarīgi, vai komandā spēlē trīs vai četri spēlētāji. Līdzīgi kā pirms gada, arī šogad U15 un U18 vecuma grupās zēniem un U99 grupā meitenēm Liepājas sporta spēļu skolas audzēkņiem dalība pasākumā būs bez maksas, tādējādi veicinot šī sporta veida attīstību tieši jauniešu vidū.

„Bruģa bumba” kalendārs:

4.posms 8.augusts 11:00 (LOC Tenisa halle posms)

5.posms 22.augusts 12:00 (Fināla posms KP laukumā)

3.posma rezultāti:

U-15 zēni

1.vieta „Gurķi”

2.vieta „ ĢRA”

3.vieta “Auzāns”

4.vieta “Ķieģeļi”

5.vieta “Boti”

6.vieta “Metēji”

7.vieta “#No Name”

8.vieta “Rabarberi”

U-18 jaunieši

1.vieta „Nezinu”

2.vieta „Albāņu Mafija”

3.vieta “Young Blood”

4.vieta “LME”

5.vieta “Burkāns”

6.vieta “KP 6”

U-99 vīrieši

1.vieta „Supertuss”

2.vieta „The Process”

3.vieta „Oskara Transports”

4.vieta “Venta”

5.vieta “Galvenais piedalīties”

6.vieta “Karalis Kongs”

7.vieta “Seeburger”

8.vieta “Saldus 2007”

U-99 dāmas

1.vieta „Veselības grupa”

2.vieta „ Tu jau nevarētu”

3.vieta “Margrietiņas”

4.vieta “Lēdijas”