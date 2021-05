Likuma grozījumu priekšlikumus par hokeja skatītājiem klātienē plānots skatīt 27. maijā

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien pēc pusotru stundu ilgas ap 20 priekšlikumu izskatīšanas nolēma, ka ceturtdien, 27.maijā, turpinās skatīt pārējos rosinājumus tostarp par hokeja skatītāju atļaušanu klātienē.

Līdztekus minētajam jautājumiem komisija vērtēs arī priekšlikumus par atvieglojumiem jauniešu sportā, sabiedriskajā ēdināšanā ārā un veikalu darbībā, vēsta LETA.

Skatot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma grozījumus, komisija šodien vēl nenonāca līdz priekšlikumu skatīšanai, kas tieši saistīti ar hokeja spēļu skatītāju klātienē atļaušanu. Paredzēts, ka 27.maijā arī valdība skatīs šo jautājumu, taču vēl nav zināms, vai un kāds juridiskais risinājums varētu tikt rasts.

Reizē komisija šodien atsevišķi izdalīja un nolēma rosināt noteikt steidzamību citiem grozījumiem tajā pašā likumā, kas paredz piešķirt Ministru kabinetam deleģējumu par vakcinācijas pret Covid-19 fakta pieprasīšanas, izsniegšanas un pārbaudes kārtību. Nav vēl zināms, vai šis regulējums varētu tikt izmantots un vai ar to būtu pietiekami, lai to varētu attiecināt vismaz uz pēdējām pasaules hokeja čempionāta spēlēm, ja par to tiktu panākta politiska vienošanās.

Kā ziņots, priekšlikumus par hokeja skatīšanos klātienē iesnieguši gan Jaunās konservatīvās partijas (JKP) deputāti, gan parlamentārietis Andrejs Klementjevs (S). Šie priekšlikumi tika iesniegti pirms vairākām dienām, un viens no JKP deputātiem, kurš iesniedzis šos priekšlikumus, Saeimas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Sandis Riekstiņš, tviterī jau paudis, ka Veselības ministrijas (VM) piedāvātais risinājums nozīmējot, ka pasaules čempionāts norisināšoties bez skatītājiem.

VM cita starpā norādījusi, ka pret Covid-19 nevakcinētus skatītājus pasaules hokeja čempionātā Rīgā ielaist nevajadzētu, savukārt vakcinēto ielaišanas gadījumā epidemioloģiskās drošības riski būtu zemi, taču vēl nav IT risinājuma vakcinēšanās fakta apliecināšanai.

JKP deputātu Riekstiņa, Krišjāņa Feldmana, Gata Eglīša un Reiņa Znotiņa priekšlikums paredz, ka pasaules čempionāta hokejā vīriešiem spēles atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasības būtu atļauts klātienē apmeklēt personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 infekciju. Tāpat šāda atļauja būtu tiem, kuri pārslimojuši Covid-19.

Līdzīgu priekšlikumu iesniedzis arī deputāts Klementjevs, kurš vēl papildu vakcinētajiem un izslimojušajiem piedāvājis arī ļaut spēles apmeklēt cilvēkiem, kuriem ir negatīvi Covid-19 testa rezultāti.

Partijas "Likums un kārtība" (LK) vadības pārstāvji rosina iekštelpās atļaut bērnu un jauniešu hokeja nodarbības un daiļslidošanas nodarbības, ievērojot konkrētu veselības drošības protokolu - ne mazāk kā 50 kvadrātmetrus uz katru bērnu ar ierašanos uz treniņu pilnā ekipējumā, izņemot slidas un neizmantojot ģērbtuves.

Līdzīgu priekšlikumu virzījuši deputāti Feldmans un Eglītis, rosinot to attiecināt uz bērnu un jauniešu hokeja sporta treniņiem, kā arī nosakot ogļskābās gāzes jeb CO2 koncentrācijas gaisā maksimālo atļauto līmeni treniņu telpās.

Parlamentārietis Viktors Valainis (ZZS) rosinājis valdībai uzdot līdz 1.jūlijam noteikt drošības prasības un norises kārtību, lai atjaunotu starptautisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļauto starptautisko sporta sacensību izlašu sportistiem norisi klātienē ar skatītāju piedalīšanos.

Savus rosinājumus atvieglojumus noteikšanai iesniegusi arī Latvijas Tirdzniecības asociācija, taču, lai tie kļūtu par oficiāliem priekšlikumiem, kādam no deputātiem par to jārosina balsojums, kurā tas jāatbalsta.

Deputāts Uldis Burdriķis (JKP) aicina atļaut sniegt tetovēšanas pakalpojumus, ievērojot Ministru kabineta noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.