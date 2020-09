Liepājnieks tiek 1/4 finālā Pasaules reitinga badmintona turnīrā "Yonex Latvia International 2020"

No 28.līdz 30.augustam Jelgavā norisinājās pirmais Pasaules reitinga badmintona turnīrs pēc šī gada martā izsludinātās pandēmijas Yonex Latvia International 2020. Šī iemesla dēļ turnīram bija pievērsta arī pastiprināta uzmanība visā pasaulē. Badmintona spēļu tiešraides no Jelgavas varēja vērot Sportacentrs.com TV, Youtube un Badminton Europe TV kanālos. Turnīrā bija pieteikti 118 spēlētāji no 19 valstīm, 26 spēlētāji no Latvijas tostarp arī liepājnieks Gustavs Dāvids Brečs. Daļa spēlētāju Covid-19 ierobežojumu dēļ uz sacensībām ierasties nevarēja, kas deva iespēju vairākiem pašmāju badmintonistiem iekļūt pamatturnīrā un uzsākt cīņas arī no 1/4 fināliem, informē liepājnieku treneris Aigars Brečs.

Pirmoreiz pamatturnīrā iekļuva arī Gustavs Dāvids Brečs, kam vienspēlēs nācās krustot raketes ar Danielu Beržanski - Lietuvas trešo raketi pieaugušo reitingā un pirmo U19. Liepājnieks divos setos (7-21, 12-21) piedzīvoja zaudējumu tā iegūdams dalītu 17/32 vietu. Mūsu juniors startēja arī dubultspēlēs pārī ar talsenieku Patriku Kandi. Pamatturnīra pirmajā spēlē kurzemnieki tika pie tehniskās uzvaras, jo neieradās pretinieki no Beļģijas un tā rezultātā puiši iekļuva 1/4 finālā, kur ar 14-21, 16-21 piekāpās turnīra sudraba godalgu ieguvējiem Karl Kert / Mihkel Talts no Igaunijas.

Yonex Latvia International 2020 visās kategorijās triumfēja Igauņi, turklāt Mihkel Laanes kļuva par absolūto čempionu, uzvarot vīriešu vienspēlēs, dubultspēlēs un jauktajās dubultspēlēs. Latvijas spēlētājiem izdevās izcīnīt 3 dalītās trešās vietas.

Jāatzīmē, ka turnīrā, kā līnijtiesneši piedalījās arī 8 Liepājas jaunie badmintonisti, izpelnoties godu tiesāt gan pasaules līmeņa finālspēles, gan atpūšoties vērot spēles un mācīties augstākā līmeņa badmintona gudrības.