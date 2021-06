Liepājnieks Dāvids Špaks izcīna godalgu Gruzijā

No 24.līdz 29.maijam Gruzijas pilsētā Tbilisi norisinās starptautiskās ITF jauniešu J5 kategorijas tenisa sacensības “Mziuri Cup 2021”. Liepājnieks Dāvids Špaks izcīnīja dalītu 3.vietu dubultspēļu sacensībās, spēlējot kopā ar Aleksi Čamrotu (Alexi Khamrotau) no Baltkrievijas.

Liepājas Tenisa sporta skolas audzēknis šīs sacensības uzsāka pamatturnīrā. Vienspēļu 1.kārtā Dāvids pārliecinoši ar 6-0 6-1 guva uzvaru pār Francijas pārstāvi Baptistu Lagiju (Baptiste Laggia). Bet cīņā par ceturtdaļfinālu Dāvids ar 3-6 3-6 bija spiests atzīt ar 5.numuru izsētā ukraiņa Andrija Zimnoča (Andrii Zimnokh) pārākumu, informē Liepājas Tenisa sporta skolas direktors Elans Zīverts.

Dubultspēlēs liepājnieks Dāvids Špaks spēlēja kopā ar Baltkrievijas pārstāvi Aleksi Čamrotu (Alexi Khamrotau). Spraigā 1.kārtas cīņā abi puiši ar 6-7(1) 6-1 11-9 pārspēja duetu no Beļģijas, kuri sacensībās bija izsēti ar 4.numuru. Ceturtdaļfinālā no liepājnieka un baltkrieva apvienotā pāra ar 6-3 6-2 cieta Francijas pāris, bet cīņā par finālu Dāvids ar Aleksi piedzīvoja zaudējumu ar 3-6 3-6 duetam no Izraēlas, tādējādi iegūstot dalīto 3.vietu dubultspēļu sacensībās.

Pēc šī turnīra Dāvids uzkavēsies Tbilisi, lai piedalītos ITF jauniešu J4 kategorijas turnīrā “Tbilisi Cup 2021”. Novēlam panākumus Gruzijā!