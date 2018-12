Liepājnieks Artis Granovskis izcīna Latvijas kausu badmintonā U19 jauniešiem

22. decembrī Rīgā Elektrum sporta centrā uz 12 laukumiem noslēdzās Evelatus vārdā nosauktā Latvijas kausa badmintonā jauniešiem 2018.gada sezona. Latvijas kausa izcīņa norisinājās puišu un meiteņu vienspēlēs, piecos posmos, vecuma grupās no U11 līdz U19, kur dalību ņēma ap 180 valsts spēcīgākajiem badmintonistiem. Uzvarētājiem tika pasniegti kausi piecās vecuma grupās. No desmit kausiem četrus izcīnīja Siguldas sporta skolas audzēkņi, divus jaunieši no Talsu novada sporta skolas, divus Rīgas kluba “Dārta”/“Daugmale” audzēkņi, kā arī pa vienam kausam tika Rīgas skolēnu pils un Liepājas badmintonistiem.

Latvijas kausu U19 vecuma grupā izcīnīja Artis Granovskis, kas startēdams 3 posmos no 5 uz pēdējo devās ļoti saaukstējies, un lai arī spožus rezultātus slimības dēļ šoreiz nespēja uzrādīt, tomēr summā ar iepriekšējos 2 posmos uzkrātajiem punktiem Granovskim pietika lai pirmoreiz Liepājas badmintona vēsturē triumfētu Latvijas jaunatnes kausa kopvērtējumā. Jāatgādina, ka Granovskis novembrī izcīnīja sudrabu arī Latvijas U19 čempionātā.

Pirms pēdējā posma cerīgi Liepājai izskatījās arī U17 vecuma grupā, kur kopvērtējumā Gustavs Dāvids Brečs atradās pietiekami stabilā 3.vietā. Taču zaudējums rīdziniekam Robertam Renāram Miščenko līdzīgā 3 setu mačā (21-14,19-21, 13-21) par iekļūšanu pusfinālā deva iespēju Miščenko izcīnīt 3.vietu kopvērtējumā, bet Brečam neveiksmju sērija turpinājās piedzīvojot zaudējumus arī atlikušajās 2 spēlēs, kā rezultātā tikai 6.vieta.

Liepājnieki piedalījās arī vecuma grupā U13, kur startēdami vien 2 posmos no 5 kopvērtējumā mūsu jaunā maiņa spēja uzlabot savus iepriekš uzrādīto rezultātus - Leonardo Golovčenko spēja pacelties no 23. vietas uz 10. šajā posmā izcīnot dalītu 5/6.vietu, Dinārs Bronka no 21. vietas uz 11 - posmā dalīta 7/9.vieta, Bet Sandijs Eņģelis no 26. uz 13.vietu - posmā dalīta 7/9.vieta.

Pēc Latvijas kausa izcīņas norisinājās “plezīra” Ziemassvētku jaukto dubultspēļu turnīrs apvienotā vecuma grupā, kur pāri tika izlozēti. Mikstos 18 pāru konkurencē rezultāti mūsējiem sekojoši: 2.vieta Artis Granovskis/Laura Grīnvalte, 10.vieta Gustavs Dāvids Brečs/Evelīna Haite, dalīta 13/14.vieta Dinārs Bronka/Dana Bortkēviča, dalīta 15/16.vieta Sandijs Eņģelis/Evelīna Miltoviča