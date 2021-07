Liepājnieki uzsāk Latvijas tenisa sezonu ar dažādām sekmēm

No 2.līdz 4.jūlijam Liepājas Tenisa sporta skolas kortos Jūrmalas parkā vienlaikus norisinājās divas sacensības – LTS kausa 1.posms U12 un U18 vecuma grupām. Liepājas Tenisa sporta skolas audzēkne Elizabete Marta Hamitova izcīnīja U12 vecuma grupas sacensībās izcīnīja 1.vietu, bet 2.vietu ieguva Anna Azarova. U18 zēnu konkurencē 3.vietu ieguva liepājnieks Dāvids Špaks.

LTS kausa 1.posmā U12 vecuma grupai Liepājas Tenisa sporta skolu pārstāvēja Gustavs Brižs, Timo Tikums, Orests Ronis, Matīss Konovalovs, Anna Azarova, Elizabete Marta Hamitova, Paula Gurecka, Alise Latiša, Karolīna Lāce, Polina Iļasova, Jeļizaveta Rižkova un Viktorija Homutova, portālu "ReKurZeme" informē Liepājas Tenisa sporta skolas direktors Elans Zīverts.

Zēnu konkurencē no liepājniekiem Matīss Konovalovs uzsāka sacensības ar kvalifikācijas turnīru, no kura diemžēl viņš nespēja kvalificēties pamatturnīrā un pievienoties pārējiem liepājniekiem. Pamatturnīrā no liepājniekiem vissekmīgākais bija ar 4.numuru izsētais Gustavs Brižs, kurš aizkļuva līdz cīņai par pusfinālu, kurā piedzīvoja zaudējumu. 1.vietu U12 zēnu konkurencē izcīnīja ar 1.numuru izsētais Ēriks Valeinis (Mārupes TS), 2.vietu ieguva Ralfs Upenieks, bet 3.vietā ierindojās Ilja Maļejevs (TS Spars).

Meiteņu konkurencē Jeļizaveta Rižkova un Viktorija Homutova sacensības uzsāka ar kvalifikācijas turnīru, kurā meitenes diemžēl nespēja kvalificēties pamatturnīram. Liepājnieces Anna Azarova, Elizabete Marta Hamitova un Alise Latiša spēja aizcīnīties līdz pamatturnīra pusfinālam. Pēc pusfināla cīņām, Anna un Elizabete Marta panāca, ka finālā sacentīsies liepājnieces. Līdz ar to, LTS kausa 1.posmā U12 vecuma grupas meitenēm 1.vietu izcīnīja liepājniece Elizabete Marta Hamitova, kura spraigā cīņā ar 6-4 4-6 11-9 2.vietā atstāja liepājnieci Annu Azarovu. 3.vietā ierindojās Darina Matvejeva (Tennis Pro Academy).

LTS kausa 1.posmā U18 vecuma grupai Liepājas Tenisa sporta skolu pārstāvēja Dāvids Špaks, Didzis Vārna, Ričards Špaks, Bogdans Kozlovs, Paula Jankova, Evelīna Ķīvīte, Anastasija Rižkova, Karolīna Skābe, Anastasija Lomovska, Annete Skripka un Sabīne Vaidere.

Zēnu konkurencē Bogdans Kozlovs sacensības uzsāka ar kvalifikācijas turnīru, kurā viņš guva divas uzvaras pievienojās pārējiem liepājniekiem pamatturnīrā. Vislabākās sekmes pamatturnīrā padevās ar 3.numuru izsētajam liepājniekam Dāvidam Špakam, taču cīņā par finālu, viņš piedzīvoja zaudējumu. Sacensību noslēgumā Dāvids Špaks izcīnīja 3.vietu. Sacensībās 1.vietu izcīnīja ar 1.numuru izsētais Daniels Tens (ACB/VL tenisa skola), 2.vietu ieguva Reinis Kupfers (ACB/VL tenisa skola), bet 3.vietā ierindojās liepājnieks Dāvids Špaks.

Meiteņu konkurencē Annete Skripka un Sabīne Vaidere uzsāka sacensības ar kvalifikācijas turnīru, kurā, diemžēl, viņas nespēja nodrošināt sev vietu pamatturnīrā. No liepājniecēm pamatturnīrā vislabāko rezultātu sasniedza Evelīna Ķīvīte, kura aizcīnījās līdz pusfinālam, taču nespēja iekļūt finālā. Cīņā par 3.vietu Evelīna ar 6-3 2-6 5-7 bija spiesta atzīt pretinieces pārākumu un noslēgumā ierindojās 4.vietā. Savukārt, 1.vietu LTS kausa 1.posmā U18 vecuma grupā meitenēm izcīnīja ar 1.numuru izsētā Sofija Zariņa (Mārupes TS), 2.vietā ierindojās Madara Markeviča (Centrālais TK), bet 3.vietu ieguva Nikola Nikolajeva (JuTen – Tenisa skola).