Liepājnieki no Ventspils atved divas bronzas

No 12.-14.jūlijam Ventspilī norisinājās LTS kausa 6.posms U18 vecuma grupai. Liepājas Tenisa sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēja Dāvids Špaks, Dāvis Rolis, Kārlis Vēberis, Didzis Vārna, Alise Vindiga, Evelīna Ķīvīte, Enija Paula Aploka, Veronika Jociene, Karolīna Skābe un Anastasija Rižkova. Sacensībās 3.vietu izcīnīja Alise Vindiga un Dāvis Rolis, informē Liepājas Tenisa sporta skolas direktors Elans Zīverts.

Zēnu konkurencē vissekmīgākais no liepājniekiem bija Dāvis Rolis, kurš 1.kārtā ar 7-6(5) 6-1 pārspēja ar 4.numuru izsēto Stefanu Audriņu (Zauers TK), bet ceturtdaļfinālā ar 6-2 6-3 pārspēja Krišjāni Šulcu (ACB/VL tenisa skola). Cīņā par finālu Dāvis ar 4-6 2-6 atzina Artjoma Afanasjeva (Orange Tennis Group) pārākumu, līdz ar to Dāvim atlika vien cīņa par bronzas medaļu. Noslēdzošajā spēlē Dāvis ar 6-4 6-3 guva uzvaru pār ar 1.numuru izsēto Reini Kupferu (ACB/VL tenisa skola). Līdz ar to sacensību noslēgumā Dāvis Rolis izcīnīja 3.vietu.

Meiteņu konkurencē no liepājniecēm vislabāk sekmējās ar 1.numuru izsētajai Alisei Vindigai un Enijai Paulai Aplokai. Abas liepājnieces aizkļuva līdz mazajam finālam – cīņai par 3.vietu. 1.kārtā Alise Vindiga ar 6-0 6-3 guva uzvaru pār Madaru Markeviču (Centrālais TK), ceturtdaļfinālā ar 6-4 7-5 tika pārspēta Laura Plīkša (ACB/VL tenisa skola). Cīņā par iekļūšanu finālā Alise ar 6(7)-7 4-6 atzina nākamās sacensību uzvarētājas Elizabetes Brutānes (ACB/VL tenisa skola) pārākumu. Savukārt, Enija Paula Aploka 1.kārtā ar 6-4 7-5 guva uzvaru pār Beatrisi Zeltiņu (individuāli) un ceturtdaļfinālā ar 2-6 6-1 6-3 tika pārspēta Sofija Zariņa (Mārupes TS). Cīņā par finālu Enija ar 3-6 1-6 bija spiesta atzīt ar 2.numuru izsētās Dārtas Daļeckas (ACB/VL tenisa skola) pārākumu. Tādējādi cīņa par sacensību 3.vietu tika aizvadīta starp divām liepājniecēm – Alisi Vindigu un Eniju Paulu Aploku. Līdzvērtīgā cīņā ar rezultātu 2-6 6-2 7-5 sacensību bronzas medaļu izcīnīja Alise Vindiga.