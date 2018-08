"Liepājas velodienā" kāds iegūs galveno balvu – jaunu velosipēdu

Sestdien, 18. augustā, aktīvās atpūtas vietā “Beberliņi” norisināsies šīs vasaras lielākais riteņbraukšanas pasākums visai ģimenei – “Liepājas velodiena”. Interesenti, kuri vēl nav reģistrējušies pasākumam, varēs to izdarīt arī uz vietas, pasākuma dienā.



Rūpējoties par pasākuma dalībnieku un skatītāju ērtībām, starta/ EXPO zonā darbosies bērnu telts, kurā bērni varēs radoši izpausties un interesanti pavadīt laiku. Savukārt, lai monitorētu un novērtētu savu veselības stāvokli, turpat darbosies Veselības izziņas telts. Teltī tiks veikti sirds slimību riska faktoru mērījumi – asinsspiediena, pulsa, holesterīna un cukura līmeņa noteikšana.

Reģistrācija pasākumam un numuru izņemšana aktīvās atpūtas vietā “Beberliņi”, Lībiešu ielā 2/6, sāksies plkst. 10:00. Savukārt plkst. 12:00 tiks dots starts Ģimenes izturības braucienam, plkst. 13:00 – Starts bērna braucieniem, savukārt no plkst. 14:00 sāksies starti MTB sporta braucienam (dažādās vecuma grupās). Interesenti aicināti ņemt vērā, ka starta laiki var tikt mainīti, atkarībā no dalībnieku skaita attiecīgajā vecuma grupā, informē riteņbraukšanas kluba „Liepāja” treneris Juris Vilmanis.

Atgādinām, ka Liepājas velodienā dalībnieku izvēlei būs pieejamas trīs distances – MTB sporta brauciens (trase ierīkota aktīvās atpūtas vietas “Beberliņi” teritorijā, šķēršļotā apvidū ar dabiskiem un mākslīgiem šķēršļiem. Distance veidota pa meža ceļiem, meža takām un pļavām. Katrai vecumu grupai noteikts apļu skaits, viena apļa garums no 1,1 līdz 2 kilometriem. Apļu skaits un garums atkarībā no vecuma grupas), Ģimenes izturības brauciens (distance no 14 līdz 16 kilometriem bez laika kontroles ar ceļa policijas eskortu pa koplietošanas ceļiem) un pašiem mazākajiem – Bērnu brauciens (trase būs ierīkota starta/ finiša zonā vai netālu no tās. Distances garums no 200 metriem līdz 1,5 kilometriem, atkarīgs no vecuma grupas).

Organizatori sacensību uzvarētājiem un dalībniekiem ir sarūpējuši arī piemiņas balvas. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā gan MTB sporta, gan bērnu disciplīnās tiks apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām. Visi bērnu un “Ģimenes izturības brauciena” distanču dalībnieki saņem piemiņas diplomus par piedalīšanos Liepājas velodienā. “Ģimenes izturības braucienā” tiek apbalvotas trīs kuplākās (skaitliski) ģimenes – komandas. Turklāt kādam no sacensību dalībniekiem būs iespēja iegūt galveno balvu – jaunu velosipēdu.

Plašāka informācija un sacensību nolikums pieejams kluba mājaslapā rkliepaja.lv.