Liepājas U14 tenisa meistarsacensībās triumfē viesi

9.un 10.septembrī Liepājā norisinājās “Liepājas meistarsacensības by Ferax” U14 vecuma grupas tenisistiem. Liepājniece Anna Azarova izcīnīja 2.vietu, bet Elizabete Marta Hamitova – 3.vietu.

Sacensībās piedalījās 12 jaunie tenisisti no kuriem tikai 3 nebija Liepājas Tenisa sporta skolas pārstāvji un 16 jaunās tenisistes no kurām 2 nebija liepājnieces. Zēnu konkurencē līdz finālam aizcīnījās Liepājas viesi – Georgijs Harjuzovs (Ventspils TK) un Aleksejs Čurkins (Mārupes TS). Finālā ar rezultātu 6-4 6-3 uzvaru izcīnīja ventpilsnieks Georgijs Harjuzovs. 3.vietā ierindojās Oskars Butāns (Tennis Pro Academy). Savukārt, no Liepājas Tenisa sporta skolas audzēkņiem vislabāko rezultātu sasnieza Bogdans Kozlovs, kurš izcīnīja 4.vietu, informē Liepājas Tenisa sporta skolas direktors Elans Zīverts.

Meiteņu konkurencē līdz finālam aizcīnījās liepājniece Anna Azarova un Stefānija Bolēvica (Event Lab). Finālā ar rezultātu 6-0 6-0 uzvaru Liepājas meistarsacensībās by Ferax izcīnīja Stefānija Bolēvica, līdz ar to 2.vietā ierindojās Anna Azarova, bet 3.vietu ieguva liepājniece Elizabete Marta Hamitova.

“Liepājas meistarsacensības by Ferax” turpināsies 17.un 18. septembrī ar sacensībām U18 vecuma grupas tenisistiem.