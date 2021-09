Liepājas tenisiste Anastasija Sevastova slīd lejup WTA rangā

Latvijas vadošā tenisiste Aļona Ostapenko WTA pasaules rangā pakāpusies uz 29.vietu, bet Anastasija Sevastova šobrīd ir 70.pozīcijā.

Ostapenko aizvadītajā nedēļā iekļuva "WTA 250" sērijas turnīra - Luksemburgas atklātā čempionāta - finālā, kur ar 3-6, 6-4, 4-6 zaudēja dānietei Klārai Tausonei, nespējot aizstāvēt pirms diviem gadiem izcīnīto titulu, vēsta LETA.

Šonedēļ Ostapenko piedalīsies "WTA 500" sērijas turnīrā - Ostravas atklātajā čempionātā Čehijā.

Sevastova, kura aizvadītajā nedēļā nespēlēja, rangā zaudējusi trīs pozīcijas un ieņem 70.pozīciju.

Divu vietu kritums sanācis Danielai Vismanei (314.), Diāna Marcinkēviča saglabājusi savu vietu rangā (355.), Kamilla Bartone pakāpusies par trim vietām (398.), Darja Semeņistaja atrodas par četrām vietām zemāk nekā pirms nedēļas (669.), bet Sabīne Rutlauka pakāpusies par vienu vietu (893.). 16 vietu kritums bijis Margaritai Ignatjevai, pametot pirmo tūkstoti (1007.), par vienu pozīciju pakāpusies Patrīcija Špaka (1054.), bet par četrām vietām kritumu rangā piedzīvojusi Elza Tomase (1167.). Anna Ozerova pakāpusies par 122 vietām (1287.), bet Līga Dekmeijere rangā noslīdējusi par septiņām vietām (1384.).

Vadošajā desmitniekā joprojām līdere ir austrāliete Ešlija Bārtija, un viņai seko Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, čehiete Karolīna Plīškova un Jeļina Svitoļina no Ukrainas. Divu vietu kāpumu piedzīvojusi čehiete Barbora Krejčikova un Iga Švjonteka no Polijas, par vienu vietu zemāk noslīdējusi un septīto vietu ieņem amerikāniete Sofija Kenina, bet pēc triju vietu zaudēšanas rangā astotā šobrīd ir japāniete Naomi Osaka. Devīto vietu saglabājusi spāniete Garvinje Mugurusa no Spānijas, desmito - čehiete Petra Kvitova.

Luksemburgas sacensību uzvarētāja Tausone no 70.vietas rangā pakāpusies uz 52.vietu, bet Portorožas "WTA 250" sērijas turnīra uzvarētāja Slovēnijā itāliete Džasmīne Paolini kļuvusi par Itālijas otro raketi, pakāpjoties par 23 vietām (WTA 64.). Viņas pretiniece finālā amerikāniete Elisone Riske piedzīvojusi sešu pozīciju kāpumu (WTA 32.).

Dubultspēļu rangā Ostapenko pakāpusies par vienu vietu un ieņem 26.pozīciju, Marcinkēviča zaudējusi četras vietas rangā (310.), bet uz trešo vietu Latvijas sportistu rangā pakāpusies Vismane (359.) ar 28 vietu kāpumu. Viņa apsteigusi Sevastovu, kura zaudējusi astoņas pozīcijas un ir 383.vietā. Par 65 vietām pakāpusies Bartone (580.), bet par četrām vietām uz leju nokritusi Semeņistaja (748.) un par 22 - Ignatjeva (964.). Špaka par vienu pozīciju pakāpusies uz augšu (970.), Dekmeijere atkāpusies par četrām vietām (1069.), bet Rutlauka - par vienu vietu (1623.).