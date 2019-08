Liepājas Tenisa sporta skolas audzēkņi sekmīgi startē savās mājās

17.un 18.augustā Liepājā norisinājās “E.Ernestsona balvas izcīņa” U9 un U10 vecuma grupas jaunajiem tenisistiem. Viktorija Homutova izcīnīja uzvaru U9 vecuma grupā. Orests Ronis ieguva 2.vietu U10 vecuma grupā. Savukārt, U10 vecuma grupā meitenēm visu goda pjedestālu aizņēma liepājnieces – 1.vietā Anna Azarova, 2.vietā Elizabete Marta Hamitova, bet 3.vietā Alise Latiša.

Liepājas Tenisa sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēja Leonards Ozoliņš, Viktorija Homutova, Beatrise Varkale, Marina Poļikarpova un Keitija Petrovica U9 vecuma grupā, bet Timurs Repins, Damirs Livanskis, Timo Bertrams Tikums, Orests Ronis, Jeļizaveta Rižkova, Paula Gurecka, Alise Latiša, Anna Azarova, Karolīna Lāce, Elizabete Marta Hamitova, Loreta Zalima un Poļina Iļasova U10 vecuma grupā, informē Liepājas Tenisa sporta skolas direktors Elans Zīverts.

U9 vecuma grupā zēniem vienīgais liepājnieks - Leonards Ozoliņš savā apakšgrupā izcīnīja 3.vietu, bet turnīra kopvērtējumā ierindojās dalītajā 5.vietā. Uzvaru zēnu konkurencē izcīnīja Krišjānis Emīls Priede (VL tenisa skola), 2.vietu ieguva Reinis Zvirgzdiņš (Tennis4Fun), bet 3.vietā vietā ierindojās Otto Reno Rasa (Bīriņa TK).

U9 meiteņu konkurence no liepājniecēm vissekmīgākā bija Viktorija Homutova, kura savā apakšgrupā ierindojās 2.vietā, tādējādi iekļūstot pusfinālā un turpinot sacensties par uzvaru turnīrā. Pusfinālā Viktorija izcīnīja uzvaru un, uzvarot arī finālā, Viktorija Homutova izcīnīja 1.vietu turnīra noslēgumā. Godalgoto vietu ieguvēji U9 vecuma grupā meitenēm – 1.vietu izcīnīja Viktorija Homutova (Liepājas Tenisa sporta skola), 2.vietā ierindojās Isabella Dinulovic (Tennis Pro Academy), bet 3.vietu ieguva Rada Udačina (Tennis Pro Academy).

U10 vecuma grupā zēniem no liepājniekiem vislabāk sekmējās Orestam Ronim, kurš izcīnīja uzvaru savā apakšgrupā. Taču cīņā par uzvaru turnīrā, Orests Ronis noslēgumā izcīnīja 2.vietu. Godalgoto vietu ieguvēji U10 vecuma grupā zēniem – 1.vieta Reinis Rozenbergs (Centrālais TK), 2.vietā Orests Ronis (Liepājas Tenisa sporta skola, 3.vietā – Ņikita Iņutins (TK Enri).

U10 vecuma grupā meitenēm no plašo liepājnieču pulka pusfinālā iekļuva – Elizabete Marta Hamitova, Anna Azarova un Alise Latiša, kurām kā ceturtā pusfināliste pievienojās Lote Līva Bormane (TC Ādaži). Sacensību noslēgumā, visu goda pjedestālu aizņēma Liepājas Tenisa sporta skolas audzēknes – 1.vietā Anna Azarova, 2.vietā Elizabete Marta Hamitova, bet 3.vietā Alise Latiša.