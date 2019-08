"Liepājas" saspēli nākamajā sezonā vadīs Pļavnieks

Basketbola komandas "Liepāja" saspēli nākamajā sezonā vadīs Kristaps Pļavnieks, informē klubs.

24 gadus vecais Pļavnieks iepriekšējās divas sezonas pārstāvēja "Jūrmala"/"Betsafe" vienību, kuras sastāvā Latvijas-Igaunijas basketbola līgā 28 mačos izcēlās ar 7,7 punktiem, 3,5 rezultatīvām piespēlēm un 1,8 atlēkušajām bumbām. Savukārt Latvijas čempionātā viņam deviņos dueļos caurmērā bija 4,9 punkti, 2,4 piespēles un 0,8 bumbas zem groziem, vēsta LETA.

"Kristaps ir pietiekami pieredzējis spēlētājs Latvijas līmenī un labi sevi apliecinājis kā otrais saspēles vadītājs, kurš nāk uz maiņu. Tagad ir pienācis laiks spert nākamo soli un pierādīt, ka viņš var būt pamata saspēles vadītājs un viens no galvenajiem spēlētājiem komandā. To arī no viņa sagaidām un domāju, ka viņš pats ir ļoti motivēts to pierādīt. Ar Kristapu strādāju jau iepriekšējā sezonā un ļoti labi zinu uz ko viņš ir spējīgs un mēs abi zinām, ka viņam vēl ir jāprogresē. Tā kā Kristaps vēl ir ļoti jauns, tad viņš ir gatavs uzņemties pamata saspēles vadītāja lomu kā arī turpināt progresēt un augt kā spēlētājs. Esmu ļoti priecīgs, ka mums izdevās parakstīt līgumu ar Kristapu un gaidu, kad viņš pievienosies komandai," klubs citē galvenā trenera Kristapa Zeida teikto.

Pļavnieks karjeru Latvijas čempionātā sāka "VEF Rīga" un Latvijas U-18 izlases komandās, kuras pārstāvēja no 2012. līdz 2014.gadam. Nākamās divas sezonas viņš pavadīja "Jelgavā", gadu nospēlēja Ogres vienībā, bet aizpērn pievienojās Jūrmalas klubam.

Liepājas komanda ziņo, ka uz pārbaudes laiku tai pievienojas Gints Zommerfelds, savukārt jauniešu sistēmu papildinājuši Ralfs Frāms un Toms Liepiņš.

Liepājas komanda savā pirmajā sezonā Latvijas-Igaunijas līgas regulārajā čempionātā ieņēma 13.vietu, tādējādi nekvalificējoties gan apvienotā turnīra, gan pašmāju meistarsacīkšu izslēgšanas turnīram.

Nākamajā sezonā komandu vadīs Kristaps Zeids, kurš galvenā trenera pienākumus pārņēmis no Artūra Štālberga.