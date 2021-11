Liepājas pilsētas basketbola čempionāts atsākas ar "Lesjofora" uzvaru

Trešdien, 17. novembrī, Liepājas Olimpiskajā centrā, atsākās, Liepājas pilsētas basketbola čempionāts, kas tika apturēts no 21. oktobra līdz 15. Novembrim, Ministru Kabineta noteikto, ierobežojumu dēļ.

Sezona atsākās ar 2. divīzijas spēli starp “Lesjofors” un “LSSS”, šīs nedēļas trešdienas vakarā, kurā pārliecinošu uzvaru izcīnīja “Lesjofors” komanda ar 78:53. “Lesjofors” jau no paša spēles sākuma nodemonstrēja lielisku spēli abos laukuma galos, kas palīdzēja iekrāt jau priekšlaicīgi pietiekami lielo punktu pārsvaru, un varēja dodoties puslaika pārtraukumā ar 37:18. Jaunie sporta spēļu audzēkņi otrajā puslaikā, vairs nespēja lauzt spēles gaidu, līdz ar to atzīstot “Lesjofors” komandas pārākumu šajā spēlē. Uzvarētājiem labākais ar 15 gūtiem punktiem bija Uldis Veršelis, savukārt ”LSSS” komandu no zaudējuma neglāba arī Viestura Birsāna 20 gūtie punkti.

Nākamās spēles norisināsies 21. oktobrī, Liepājas Olimpiskā centrā, pirmajā arēnā, kuras arī būs iespējams vērot klātienē. Turnīra organizatori vēlās uzsvērt, ka ieeja skatītājiem ir no 12 gadu vecuma, uzrādot vakcinācijas sertifikātu!

Otrās spēļu kārtas rezultāti (17. novembris):

“Lesjofors” – “LSSSS” 78:53 (22:9, 15:9, 17:13, 24:22)

“Lesjofors”: Veršelis 15, Artis Zvirbulis 12, Stončaitis 12, Alksnis 9, Račis 8, Ate 8, Eihvalds 6, Andris Zvirbulis 5, Mazais 2, Saldenieks 1, Atvars.

“LSSSS”: Birsāns 20, Arājs 13, Riekstiņš 8, Kulinskis 5, G. Cetrovskis 4, Otrups 3, Ķipsts, V. Cetrovskis, K. Cetrovskis, Kadeģis, Petkus.

Spēļu kalendārs (21. novembris):

10:00 “Fēnikss/Grobiņa” – “Lesjofors” (2.divīzija)

11:30 SK“Jumts” – “Gavieze” (2.divīzija)

13:00 “Kempings ODS” – “Promenade Hotel” (1.divīzija)

14:30 “Grobiņa/Ģeodēzists” – “Oskara Transports” (1.divīzija)