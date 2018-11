Liepājas pilsētas basketbola čempionātā bez zaudējumiem palikušas tikai trīs komandas

Aizvadītajā nedēļā, no 14. un 18. novembrim, Liepājas Olimpiskajā centrā tika nospēlētas kārtējās spēles Liepājas pilsētas basketbola čempionātā vīriešiem. Pie diviem panākumiem nedēļas laikā tik jaunie sporta spēļu skolas audzēkņi, turklāt čempionātā bez zaudējumiem ir palikušas vairs tikai trīs komandas – “Oskara Transports”, “LPPP/Nīca” un “Gavieze”.

Aizvadītās nedēļas spēles sākās ar 1.divīzijas maču trešdienas vakarā starp “LSSS” un “Liepājas Universitātes” komandām. Trīs spēles ceturtdaļas aizritēja ļoti līdzvērtīgā un saspringtā gaisotnē, bet pēdējās 10 minūtēs jaunie sporta spēļu skolas audzēkņi spēja gūt 34 (!) punktus, tādējādi nosverot svaru kausus savā labā un izcīnot pirmo panākumu čempionātā ar rezultātu 97:79. Uzvarētājiem rezultatīvu sniegumu nodemonstrēja Kristens Herings, kurš uzvaru kaldināja ar 25 gūtajiem punktiem. Savukārt “Liepājas Universitāti” no zaudējuma neglāba arī Artūra Lasmaņa 32 gūtie punkti, vēstīts Liepājas Olimpiskā centra mājaslapā.

Sestdien norisinājās nākošās četras ceturtās kārtas spēles. Pirmās divas spēles notika 2.divīzijas ietvaros, bet pēdējās divas cīņas starp 1.divīzijas komandām. Ļoti intriģējošas un saistošas risinājās pirmās abas spēles starp 2.divīzijas komandām, kur pie panākumiem tikai pēdējās sekundēs tika SIA “Parabelum” un “Fēnikss” vienības. Pirmajā mačā nedaudz pārsteidzoši SIA ”Parabelum” pārspēja līdz šim bez zaudējumiem spēlējošo “Kempings ODS” komandu ar rezultātu 64:60. Savukārt otrajā spēlē emocionālā galotnē “Fēnikss” izrāva uzvaru pret saviem principiālajiem pretiniekiem “Kraukļiem” ar rezultātu 70:65.

Pirmās divīzijas ietvaros līdzīgi ritēja tikai otrā cīņa starp iepriekšējā gada finālistiem “LPPP/Nīca” un “Ģeodēzists”, jo pirmajā mačā starp “LSSS” un “Promenade Hotel” komandām pie pārliecinoša otrā panākuma nedēļas laikā tika jaunie sporta spēļu skolas audzēkņi ar rezultātu 88:64. “LPPP/Nīcas” un “Ģeodēzists” mača lielāko daļu vadībā atradās tieši mērnieki, taču komandas uzbrukums pilnībā apstājās pēdējās 10 minūtēs, kuru laikā komanda spēja gūt tikai 10 punktus, uz ko policisti atbildēja ar 21 gūto punktu un galarezultātā izcīnot panākumu mača galotnē ar rezultātu 69:64. Uzvarētājiem labākais ar 18 gūtajiem punktiem bija Andža Korps, bet 15 punktus pievienoja Vairis Pusaudzis. Savukārt “Ģeodēzists” rindās rezultatīvākais ar 16 gūtajiem punktiem bija komandas kapteinis Gatis Jagmins.

Svētdien, 18.novembrī, norisinājās pēdējās divas šīs nedēļas spēles. Vispirms, 2.divīzijas ietvaros pārliecinošu panākumu pret “LSSS 2” komandu izcīnīja pašreizējie līderi “Gaviezes” basketbolisti ar rezultātu 66:48. Savukāt dienas otrajā spēlē 1.divīzijas ietvaros “Oskara Transports” apliecināja savu favorīta statusu pret “Lesjofors” komandu, izcīnot savu ceturto panākumu ar rezultātu 108:52! Uzvarētājiem pieci spēlētāji guva vairāk par 10 punktiem un šoreiz rezultatīvākā spēlētāja statuss Kasparam Tiškus, kura rēķinā 21 gūtais punkts. Savukārt “Lesjofors” rindās 14 punkti Armanda Alkšņa kontā.

Nākošās cīņas tiks aizvadītas jau šajā nedēļā. Vispirms viena spēle norisināsies ceturtdienas vakarā starp “LSSS 2” un “Simauto” komandām. Savukārt nedēļas nogalē, 24. un 25. novembrī, notiks sešas nākošās cīņas. Sestdienā no pulksten 12:00 LOC volejbola zālē notiks pa divām spēlēm katrā no divīzijām. Savukārt svētdien no pulksten 15:00 pa vienai spēlei katras divīzijas ietvaros un ļoti intriģējoša solās būt tieši pirmā cīņa starp “Ģeodēzists” un “Oskara Transports” komandām, kuru ceļi pēdējo reizi savā starpā krustojās iepriekšējā gada pusfināla sērijā, kur pārāki izrādījās mērnieki.

Trešās spēļu kārtas rezultāti (14. novembris):

“LSSS” – “Liepājas Universitāte” 97:79 (20:19, 28:26, 15:15, 34:19)

“LSSS”: Herings 25, Linards Katlaps 18, Rusmanis 14, Rozdobudko 12, Cebris 11, Matīss Katlaps 11, Ābele 4, Lazdenieks 2, Šulcs

“Liepājas Universitāte”: Lasmanis 32, Kalve 21, Edijs Silnieks 13, Rolands Silnieks 9, Letapurs 4, Kreiders.

Ceturtās spēļu kārtas rezultāti (17. novembris):

“Kempings ODS” – SIA “Parabelum” 60:64 (26:26, 14:14, 11:8, 9:16)

“Kempings ODS”: Silenieks 27, Gūža 13, Lauva 7, Simsons 7, Biters 5, Sveilis 1, Šenbergs, Kristvalds, Gūtmanis

SIA “Parabelum”: Mickāns 21, Frīdenbergs 16, Zemgalis 13, Nauris Galdiks 6, Bikšis 3, Krūmiņš 3, Bergs 2, Laugalis, Šteinbergs, Pramalts, Kampars, Buks.



“Fēnikss” – “Kraukļi” 60:55 (13:18, 6:9, 16:16, 25:12)

“Fēnikss”: Plūme 15, Andersons 14, Kazāks 12, Gailītis 8, Egliens 4, Fedotovs 4, Indriekus 3, Viče, Austers, Ellers, Silavs, Būčiņš

“Kraukļi”: Olbačevskis 18, Dāvis Šveiduks 17, Modris Šveiduks 5, Mazais 5, Reinis Vilnītis 5, Kolbergs 4, Didzis Vilnītis 1, Atiķis, Zuzans, Kārkliņš, Horna.

“Promenade Hotel” – “LSSS” 64:88 (15:13, 18:24, 16:26, 15:25)

“Promenade Hotel”: Klāvs Dzērvēns 26, Gaļkints 12, Toms Dzērvēns 9, Semenkovs 6, Ziedkalns 3, Liniņš 3, Kočetkovs 3, Kravčenko 2, Dainis Dzērvēns, Atis Dzērvēns, Ulpis

“LSSS”: Rusmanis 22, Rozdobudko 14, Ozols 12, Linards Katlaps 12, Herings 10, Lazdenieks 6, Šulcs 6, Matīss Katlaps 4, Ābele 2.

“LPPP/Nīca” – “Ģeodēzists” 69:64 (22:25, 16:16, 10:13, 21:10)

“LPPP/Nīca”: Korps 18, Pusaudzis 15, Fricbergs 12, Caune 12, Malakausks 5, Petermanis 4, Štībelis 3

“Ģeodēzists”: Jagmins 16, Egle 13, Kripševics 12, Spinga 11, Celms 10, Arturs Ķudis 2, Veibelis.

Ceturtās spēļu kārtas rezultāti (18. novembris):

“LSSS 2” – “Gavieze” 48:66 (12:17, 11:16, 12:17, 13:16)

“LSSS 2”: Ābele 17, Rāts 13, Briška 5, Kravcovs 4, Vikštrēms 3, Stumbris 2, Emīls Prokners 2, Slūka 2, Šulcs, Brūveris

“Gavieze”: Edgars Dūčis 17, Mackars 14, Līnis 14, Šļoža 13, Sviķkalns 4, Kulpe 2, Jankavs 2, Cīrulis.

“Lesjofors” – “Oskara Transports” 52:108 (9:32, 17:29, 9:22, 17:25)

“Lesjofors”: Alksnis 14, Artis Zvirbulis 13, Veršelis 11, Eihvalds 10, Asars 4, Andris Zvirbulis

“Oskara Transports”: Tiškus 21, Jančauskis 18, Muskats 17, Raivis Kabiņeckis 15, Liepiņš 14, Lūsis 9, Pirktiņš 8, Kristaps Kabiņeckis 6.

Spēļu kalendārs (22. novembris):

19:00 “Simauto” – “LSSS 2” (2.divīzija)

Spēļu kalendārs (24. novembris):

12:00 "SIA Parabelum" – "Fēnikss" (2.divīzija)

13:30 "Kempings ODS" - "Gavieze" (2.divīzija)

15:00 “Lesjofors” – “Promenade Hotel” (1.divīzija)

16:30 “LPPP/Nīca” – “Liepājas Universitāte” (1.divīzija)

Spēļu kalendārs (25. novembris):

15:00 "Ģeodēzists" - "Oskara Transports" (1.divīzija)

16:30 SIA "Parabelum" - "Simauto" (2.divīzija)

Ieeja skatītājiem: bezmaksas!