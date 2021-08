Liepājas jaunie tenisisti veiksmīgi startē Ventspilī

14.un 15.augustā Ventspils Olimpiskajā centrā norisinājās tenisa sacensības jaunākajiem tenisistiem – “Ventspils balvas izcīņa” U8, U9 un U10 vecuma grupām. U10 vecuma grupā triumfēja Viktorija Homutova, bet 2.vietu ieguva Madara Jaunzeme. Tikmēr Kārlis Gustavs Hamitovs un Ance Skripka U9 vecuma grupā izcīnīja 3.vietas, portālu "ReKurZeme" informē Liepājas Tenisa sporta skolas direktors Elans Zīverts. Liepājas Tenisa sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēja Tamirlans Kozlovs, Ernests Kreics, Amēlija Vaidere un Karolīna Kalnišķe U8 vecuma grupā, Kārlis Gustavs Hamitovs, Lelde Štēbele, Varvara Smirnova, Ance Skripka, Karlīna Vanaga, Darina Kozlova, Marta Puniņa un Jaroslava Golovanova U9 vecuma grupā, Markuss Gūža, Viktorija Homutova, Madara Jaunzeme, Kima Osvalde, Dārta Kirša, Sofija Zalima, Marta Kadeģe, Paula Krūmiņa un Marina Poļikarpova U10 vecuma grupā.

U8 vecuma grupā zēniem Ernests Kreics izcīnīja 5.vietu, bet Tamirlans Kozlovs – 9.vietu, tikmēr meiteņu konkurencē Amēlija Vaidere ierindojās 6.vietā, bet Karolīna Kalnišķe ieguva 8.vietu.

U9 vecuma grupā zēniem, vienīgais Liepājas pārstāvis Kārlis Gustavs Hamitovs izcīnīja 3.vietu. Taču plašajā meiteņu konkurencē no liepājniecēm vissekmīgākās bija Ance Skripka un Darina Kozlova, kuras aizkļuva līdz savstarpējai cīņai par 3.vietu. Ar visnotaļ pārliecinošo 11-3, Ventspils balvas izcīņā 3.vietu ieguva Ance Skripka.

U10 vecuma grupā zēniem Markuss Gūža palika uzreiz aiz godalgotajām vietām, iegūstot 4.vietu. Tikmēr no liepājniecēm, vissekmīgākās bija Viktorija Homutova, Madara Jaunzeme un Dārta Kirša. Visas trīs liepājnieces izcīnīja uzvaras savās apakšgrupās, līdz ar to iekļuva pusfinālā. Sacensību noslēgumā 1.vietu izcīnīja Viktorija Homutova, 2.vietā ierindojās Madara Jaunzeme, taču trešā pusfināliste no Liepājas – Dārta Kirša – ieguva 4.vietu.