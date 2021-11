Liepājas jaunā tenisiste no Viļņas atved sudrabu

No 20.līdz 28.novembrim Lietuvas galvaspilsētā Viļņā norisinājās starptautiskās Tennis Europe sacensības jauniešiem “Vilnius tennis academy cup 2021”. Liepājniece Elizabete Marta Hamitova izcīnīja 2.vietu dubultspēļu sacensībās.



Liepājas Tenisa sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēja Elizabete Marta Hamitova, portālu "ReKurZeme" informē Liepājas Tenisa sporta skola.

Vienspēļu sacensības Elizabete Marta Hamitova uzsāka ar pamatturnīru, kurā viņa tika ielozēta E apakšgrupā, kurā Elizabetei bija jāsacenšas ar trīs tenisistēm. Savā apakšgrupā Elizabete piedzīvoja divus zaudējumus un guva vienu uzvaru, kas apakšgrupā viņu ierindoja 3.vietā, tādējādi zaudējot iespēju sacensties par uzvaru turnīrā.

Paralēli vienspēļu sacensībām, Elizabete piedalījās arī dubultspēlēs, apvienojot spēkus ar Keisiju Bērziņu (Tennis Pro Academy). Abas Latvijas tenisistes pirmajā kārtā sacentās pret pāri no Lietuvas – Rusni Donelaiti (Rusne Donelaite) un Stellu Mariju Lencinu (Stella Maria Lencina). Ar rezultātu 6-3 6-3 Elizabete un Keisija iekļuva ceturtdaļfinālā. Turpmākajā cīņā par iekļūšanu pusfinālā ar pārliecinošo 6-2 6-1 tika pārspēts cits pāris no Lietuvas – Guste Butkute (Guste Butkute) un Emīlija Lebedevaite (Emilija Lebedevaite). Turpinot sacensties pret pāriem no Lietuvas, Elizabete un Keisija nodrošināja vietu finālā, ar 6-3 6-4 pārspējot Andželiku Mariju Račiunaiti (Andzelika Marija Raciunaite) un Vasari Stanaitīti (Vasare Stanaityte). Finālā latvietēm pretim stājās Aleksandra Bajuščenko (Alexandra Bayuschenko) no Baltkrievijas un Vladislava Leščinska no Latvijas. Ar rezultātu 2-6 2-6 Elizabete un Keisija atzina pretinieču pārākumu. Līdz ar to, dubultspēļu sacensību noslēgumā liepājniece Elizabete Marta Hamitova un Keisija Bērziņa izcīnīja 2.vietu starptautiskajās jauniešu tenisa sacensībās.