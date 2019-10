"Liepājas" basketbolisti LIBL mēģinās sagādāt pirmo zaudējumu "Ogrei"

Šodien "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā notiks piecas spēles, no kurām divās savā starpā tiksies Latvijas komandas, "Liepājai" spēkojoties ar līdz šim nezaudējušo "Ogri" un "Jūrmala"/"Betsafe" uzņemot "Latvijas Universitāti".

Četros no pieciem sestdienas mačiem laukumā dosies sešas Latvijas komandas. Vicelīderis "Ogre" dosies ciemos uz Liepāju, vēsta LETA.

Cīņa Liepājas Olimpiskajā centrā sāksies plkst.14, tiešraidē to translējot līgas oficiālajam "YouTube" kanālam.

Liepājnieki šosezon tikuši pie vienas uzvaras piecos mačos un turnīra tabulā ieņem 12.pozīciju. Tomēr pēc četriem zaudējumiem sezonas sākumā iepriekšējā mačā svētdien liepājnieki savā laukumā pieveica "Valga-Valka"/"Maks&Moorits" komandu.

"Ogre" čempionātu sākusi ar četrām uzvarām, no kurām iespaidīgākās tika svinētas sacensību sākumā, kad ar 85:83 savā laukumā tika pieveikti principiālie pretinieki "Jūrmala"/"Betsafe", bet ar 93:89 viesos - "Ventspils". Tas gan bija vēl ar Kasparu Bērziņu ierindā, kurš uz pusotru mēnesi pievienojies Krievijas komandai Saratovas "Avtodor".

Otrā spēlē ar divu Latvijas komandu līdzdalību "Jūrmala"/"Betsafe" uzņems "Latvijas Universitāti".

Cīņa Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zālē sāksies plkst.17, tiešraidē to translējot līgas oficiālajam "YouTube" kanālam.

Favorīti mačā būs mājinieki, kuri šobrīd ar bilanci 2-1 līgā ieņem piekto vietu. Pēc zaudējuma "Ogrei" jūrmalnieki savā laukumā sagādāja čempionāta lielāko pārsteigumu, ar 68:56 pārspējot Latvijas izlases galvenā trenera Roberta Štelmahera vadīto un Aigara Šķēles pārstāvēto Tallinas "Kalev"/"Cramo", bet pirms nedēļas ar 93:57 sagrāva "TalTech".

"Latvijas Universitāte" laukumā dosies pēc otrās uzvaras šosezon, jo līdzšinējos divos mačos svinēts viens panākums. Pēc zaudējuma pirmajā mačā viesos "VEF Rīga" ar 58:88 studenti pagājušajā svētdienā savā laukumā apspēlēja kolēģus no "Tartu Universitātes" - 65:59. Ar bilanci 1-1 "Latvijas Universitāte" ieņem devīto vietu 15 komandu konkurencē.

Cīņā dosies arī divas pārējās Latvijas pārstāves līgas vadošo komandu trijniekā "VEF Rīga" un "Ventspils". Līgas līdervienība "VEF Rīga" piekto uzvaru gribēs izcīnīt savā laukumā pret Rakveres "Tarvas".

Spēle "Elektrum" Olimpiskajā sporta centrā sāksies plkst.17, tiešraidē to translējot "Best4Sport TV" kanālam.

Rīdzinieki divās no četrām spēlēm pretiniekus sagrāvuši, bet divās uzvarējuši vien galotnē. Tā tas bija pēdējā mačā savā laukumā ar "Liepāju", ko izdevās uzvarēt vien ar 76:70, un mēneša sākumā Tallinā, ar 99:96 pieveicot TLU/"Kalev". Pēdējā laikā gan komandai jāgatavojas spēlēm divās frontēs, jo "VEF Rīga" pēc četru gadu pārtraukuma atkal piedalās kādā no Eiropas klubu kausa izcīņām, 15.oktobrī debitējot FIBA Čempionu līgā ar 80:74 (20:23, 20:19, 21:16, 19:16) panākumu pār Melnkalnes klubu Baras "Mornar". Tāpēc iespējams, ka mačā ar Rakveres klubu kāds no līderiem tiks pietaupīts.

"Tarvas" ar bilanci 2-1 ieņem septīto vietu līgā, taču var būt pateicīgi pretinieki rīdzinieku eksperimentiem ar sastāvu, jo abas uzvaras gūtas pret turnīra lejasgala komandām "Liepāju" un TLU/"Kalev". Vienīgais zaudējums ar 61:74 savā laukumā piedzīvots pret vietu zemāk esošo Pērnavas "Sadam".

Visbeidzot "Ventspils" turpinās dzīšanos pakaļ "VEF Rīga" un "Ogrei" ar spēli savā laukumā pret turnīra tabulas pastarīti TLU/"Kalev".

Cīņa Olimpiskajā centrā "Ventspils" sāksies plkst.17, tiešraidē to translējot līgas oficiālajam "YouTube" kanālam.

"Ventspils" ar bilanci 3-1 ieņem trešo vietu līgā un vienīgo zaudējumu cieta savā otrajā mačā savā laukumā ar "Ogri". Pēc tam viesos ar 110:76 tika sagrauta "Sadam" un ar 107:72 pirms nedēļas savā laukumā - "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola". Pēc izstāšanās FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra otrajā kārtā ventspilniekiem vairs nav jādala uzmanība divos turnīros.

Tallinas komandai pirmā uzvara šajā čempionātā pagaidām vēl ir priekšā. Bez cienījamā zaudējuma "VEF Rīga" komandai tallinieši vēl ar 76:84 savā laukumā piekāpās Raplas "Avis Utilitas" un ar 76:80 viesos - "Tarvas" klubam. Bilance 0-3 pagaidām augstāk par pēdējo 15.vietu līgā neļauj tikt, kaut gan Valkas-Valgas komandai ir par zaudējumu vairāk.

Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas čempionātā 2019./20.gada sezonā piedalās 15 komandas - septiņas Latvijas vienības - "Ventspils", "VEF Rīga", "Ogre", "Jūrmala"/"Betsafe", "Latvijas Universitāte", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" un "Liepāja", kā arī astoņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Tartu Universitāte", Raplas "Avis Utilitas", Tallinas "Taltech", Pērnavas "Sadam", "Valga-Valka"/"Maks&Moorits", Tallinas TLU/"Kalev" un Rakveres "Tarvas".

No 27.septembra līdz 2020.gada 22.martam komandas sacentīsies divu apļu turnīrā. Astoņas labākās kvalificēsies ceturtdaļfinālam, kur sacentīsies sērijās līdz divām uzvarām. Līgas čempionus noskaidros "Final 4" turnīrā 3. un 4.aprīlī, pēc tam notiks abu valstu čempionātu izslēgšanas turnīri.

Pirmajā Latvijas un Igaunijas apvienotās līgas turnīrā 2018./2019.gada sezonā 15 komandu konkurencē gan pamatturnīrā, gan "Final 4" uzvarēja "Ventspils".