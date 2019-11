"Liepājas" basketbolisti jaunā trenera vadībā izcīna otro uzvaru pēc kārtas

"Liepājas" basketbolisti "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) trešdien Liepājas Olimpiskajā centrā ar 90:86 (21:19, 23:20, 21:13, 18:26) pieveica Laura Blaua un Ivara Riharda Žvīgura pārstāvēto Pērnavas "Sadam".

Liepājniekiem Rihards Kuksiks sakrāja 22 punktus un piecas rezultatīvas piespēles, bet Trojs Bārnīss pievienoja 14 punktus un deviņas bumbas zem groziem. Viesu rindās Blaus 37 minūtēs un 31 sekundē sakrāja "double-double" - guva 18 punktus, realizējot četrus no astoņiem divpunktu un divus no trim trīspunktu metieniem, kā arī četrus no sešiem soda metieniem, un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas. Žvīgurs šodien vēl nebija pieteikumā, bet rezultatīvākais viesu rindās ar 24 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Sīms Markuss Posts, vēsta LETA.

Ar bilanci 3-6 liepājnieki saglabāja 11.vietu, bet Pērnavas klubs ar trim panākumiem astoņās cīņās atkāpās par vienu vietu uz devīto pozīciju turnīra tabulā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka "Liepāja" pagājušonedēļ pārtrauca sadarbību ar līdzšinējo treneri Kristapu Zeidu, bet viņa vietā amatā stājies serbu speciālists Braņislavs Vičentičs, kura vadībā vēju pilsētas basketbolisti svētdien ar 88:77 uzveica Tallinas "Kalev"/TLU vienību.

Pērnavas klubu sezonas ievadā pārstāvēja Ernests Kalve, kurš tagad pievienojies Zviedrijas vienībai Šēpingas "Stars", bet viņa vietā ieradies Žvīgurs, kurš pirms tam spēlēja Lietuvas klubā no Pasvāles.