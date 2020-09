Liepājas badmintonisti paliek bez medaļām Latvijas čempionātā

Bez medaļām no Latvijas jaunatnes U11-U17 čempionāta atgriezušies mūsu jaunie badmintonisti, kas 26.un 27.septembrī savu meistarību demonstrēja Talsu sporta nama kortos. Junioru čempionāts pulcēja 141 spēlētāju no Alsungas, Talsiem, Jelgavas, Ozolniekiem, Olaines, Mārupes, Baložiem, Sērenes, Salaspils, Siguldas, Cēsīm, Valmieras, Valkas un Rīgas, kā arī 9 liepājniekus. Sacensības vienlaikus noritēja uz vienpadsmit laukumiem, divi no tiem tika aprīkoti ar speciālajiem badmintona kortiem un translēti Youtube tiešraidē, informē badmintonistu treneris Aigars Brečs.

4.vieta U15 vecuma grupā Leonardo Golovčenko un Dināram Bronkam puišu dubultspēles. Saskaņā ar reitingu mūsējie sacensības uzsāka kā 1.pāris - uzreiz pusfinālā, kas pamatoti deva cerības arī kāpšanai uz goda pjedestāla. Pagalam neveiksmīgs sniegums un pirmais zaudējums ar 7-21, 14-21 pusfinālā pret turnīra uzvarētājiem Prohors Dobravaļskis/Jānis Jaunslavietis Jr no Valkas. Tomēr arī pēc šīs spēles vēl saglabājam cerības vismaz uz 3.vietu, kur mazajā finālā krustojām raketes ar siguldiešiem Ričards Līdaks/Edgars Romka. Gana pārliecinoši izdodas uzvarēt 1.setu ar 21-15, bet tad seko kļūdu birums 2.seta sākumā un zaudējums ar vēl cerīgu 21-18, līdz izšķirošā 3.seta galotnē nespējam tikt galā ar satraukumu, pēdējos 5 punktus "uzdāvinām" un piekāpjamies ar 16-21, tā paliekot bez godalgām.

Mazs cerību stariņš bija arī uz puišu vienspēlēm, kur pēc reitinga ieņēmām attiecīgi Golovčenko 3.pozīciju un Bronka 4. Sacensību uzsākam ar 1/4 finālu, kurā Golovčenko ar 18-21, 17-21 zaudēja valcēnietim Jānim Jaunslavietim Jr, kas vēlāk triumfēja arī U15 finālā, bet Bronka ar 15-21, 18-21 piekāpās Andrejam Vilnim no Talsiem. Tā rezultātā abi liepājnieki pusfinālā neiekļuva un turpināja cīņu par 5.-8.vietu. Nākamo kārtu abiem izdevās uzvarēt un 5.vietas likteni izšķirt savā starpā, ko pārliecinoši ar 21-10, 21-7 uzvarēja Golovčenko.

U15 puišu vienspēlēs cīnījās arī Kristofers Balodis, kas ar divām uzvarām četrās spēlēs ierindojās 10.vietā.

5.vieta U17 meiteņu dubultspēlēs Žanetei Griniecei un Martai Heizei, kas trīs setu cīņā 1/4 finālā (21-19, 12-21, 12-21) piekāpās Paulai Mackevičai (Sigulda)/Estere Pikša (Rīga).

Arī otrs mūsu pāris Evelīna Smirnova un Linda Ruņģe priekšsacīkstēs izcīnīja vietu labāko astotniekā un ar tehnisko uzvaru ierindojās 7.vietā.

Visas meitenes ar līdzīgu sniegumu startēja arī vienspēlēs, kur Heizei neizmantoja savu izdevību pirmo reiz iekļūt labāko astotniekā, jo 1/16 finālā sīvā cīņā trijos setos (17-21, 21-16, 18-21) atzina siguldietes Paulas Mackevičas pārākumu, tā rezultātā paliekot 9.vietā, Ruņģei 10.vieta, Smirnovai 11.vieta un Griniecei 14.vieta 23 dalībnieču konkurencē.

Vis kuplāk, ar četriem pāriem, Liepāja tika pārstāvēta U17 jauktajās dubultspēlēs, kur Golovčenko un Heize ar tehniko uzvaru ieguva 7.vietu, Bronka ar Grinieci 10.vietu, bet savstarpējā spēlē par 11.vietu Tiļļa ar Smirnovu pārspēja Balodi un Ruņģi.

Arnolds Tiļļa U17 puišu vienspēlēs izcīnīja divas uzvaras četrās spēlēs un ierindojās 15.vietā.

Vēju pilsētas jaunākie dalībnieki Oskars Gūtmanis U11 un Lūkass Rafaels Brečs U13 pirmo reiz piedalījās Latvijas čempionātā, kur Gūtmanis vienspēlēs ar trijos mačos gūtu vienu uzvaru ieņēma 6.vietu, bet Brečs ar vienu uzvaru trīs spēlēs palika 14.vietā. Pie uzvaras kādā no trim spēlēm puišu U13 dubultspēlēs gan abiem mazajiem liepājniekiem tikt neizdevās, kā rezultātā gūta 6.vietā.

Šo Liepājas badmintonistu sniegumu Latvijas junioru čempionātā varam raksturot kā izdevušos, neskatoties uz neizmantotajām iespējām un daudzajām kļūdām tika demonstrēts pietiekami labs un konkurēt spējīgs sniegums, visi mūsu juniori spēlēja savu spēju robežās, vairākiem bija arī lieliskas izredzes un žēl, ka neizdevās kādam šo doto izdevību izmantot. Tā savu audzēkņu startu komentē A.Brečs.